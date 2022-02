NLA-Handball Auch das noch: Der HSC Suhr Aarau verliert gegen den zuvor noch punktlosen Aufsteiger Zur grossen Verletzungsmisere gesellt sich nun eine Niederlage, mit der niemand gerechnet hat: Zum Rückrundenstart muss sich der HSC Suhr Aarau gegen Chênois Genève nach schwacher Leistung mit 23:25 geschlagen geben.

Lukas Laube und Gian Attenhofer (von links) konnten gegen die Aufsteiger aus Genf kein Selbstvertrauen tanken. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Es war ein Abend, an dem ein wenig Leichtigkeit hätte zurückkehren sollen zum HSC Suhr Aarau. Glückshormone sollten die Blutbahnen durchziehen, es sollte Erholung geben von den ständigen Sorgen um Verletzungen und Ausfälle. Vor allem aber sollte die Spieler die Gewissheit erreichen: Wir können es noch. Eine Niederlage gegen den Tabellenletzten sah das Drehbuch ganz bestimmt nicht vor.

Das letzte Mal, dass der HSC Suhr Aarau ein Spiel in der Nationalliga A gewann, war am 9. Dezember. Der letzte Heimsieg in der Meisterschaft datiert gar von Anfang Oktober. Vier Monate ohne Erfolg in heimischer Halle können sich im Sport quälend lange anfühlen. Besonders, wenn die Winterpause dazwischen fällt, und sich nicht beweisen lässt, dass man es doch eigentlich besser kann. Ein Glück, dass am gestrigen Abend, zum Start in die Rückrunde, mit Chênois Genève der punktlose Aufsteiger in die Schachenhalle kam. Könnte man meinen.

Es geht derzeit nicht so leicht von der Hand

Ja, eigentlich sollte es besser gehen. Doch dass es derzeit nicht so leicht von der Hand geht, offenbarte die Startphase. Der HSC, er spielte heiss, und er spielte kalt. Vordergründig veranschaulichte er, dass er gewillt war, etwas fürs eigene Wohlbefinden zu tun. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da lag er mit zwei Toren in Front. Keine vier Minuten darauf lag er 2:3 zurück. Man wurde zu Beginn den Eindruck nicht los, dass es gleichwohl der Eindruck der jüngsten Resultate war, der den eigenen Spielfluss lähmte.

Trainer Aleksandar Stevic versuchte, positiv auf seine Schützlinge einzuwirken. Alexander Wagner / FOTO Wagner

In einem Gegenstoss, da spielte Flügelspieler Nikos Sarlos, in die Mitte, anstatt den Abschluss zu wagen. «Such selber die Entscheidung», gab ihm Mitspieler Patrick Strebel den Rat. Ein andermal legte Kreisläufer Leonard Pejkovic den Ball freistehend rechts am Tor vorbei. Nach einer Viertelstunde führte nicht Suhr Aarau, sondern der Gast – mit 5:4.

Trainer Aleksandar Stevic probierte vieles, er schickte neben Sarlos etwa auch Jonas Kalt als linken Aufbauspieler in die Partie. Auch der junge Schlaks konnte keine Veränderung herbeiführen. Dies sollte unter anderem Leuten wie Manuel Zehnder, dem Topskorer, vorbehalten sein. Doch er mühte sich ebenfalls. Die ersten fünf Versuche vergab er allesamt. Zehnder spielte weit unter den eigenen Möglichkeiten, wie der Rest des Teams.

Tim Aufdenblatten hatte noch gewarnt

In Abwesenheit der verletzten Tim Aufdenblatten und João Ferraz tat sich niemand wirklich positiv hervor. Folgerichtig war der 10:13-Rückstand zur Pause. Nach einer Halbzeit, die die eigene Unsicherheit nicht linderte, sondern sie beförderte. Und der Gegner, der schnupperte tatsächlich an seinem allerersten Punktgewinn in dieser Saison.

Tim Aufdenblatten, der verletzte Co-Captain, hatte noch gewarnt. Gratis zu bekommen sei der Sieg nicht, sagte er vor der Partie. Ein Weckruf war der bisherige Spielverlauf jedoch kaum. Der HSC spielte weiter fehlerbehaftet und hektisch, die Häufigkeit der Fehlwürfe blieb bestehen. Was die Gastgeber brauchten, das waren einfache Tore. Und Mitte der Halbzeit bekamen sie ein paar wenige geschenkt, unter gütiger Mithilfe des Gegners, der sich mit zwei Zeitstrafen selbst dezimierte. Nun glich der HSC aus, er ging in Führung, abschütteln aber konnte er die Genfer nicht.

Niederlage im Gepäck: Patrick Strebel zieht enttäuscht von dannen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Und so fand sich die Heimmannschaft gegen Ende in einem Krimi wieder, den sie nie wollte. Spät lag man zurück, zwei Tore hätte man gebraucht, um zumindest den einen Punkt in der Heimstätte zu behalten. Doch Lars Hofer und Timothy Reichmuth trafen nur den Pfosten. Der HSC verlor mit 23:25. Und die Zweifel, sie bleiben.