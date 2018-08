Ein ähnliches Szenario am dritten Spieltag: Kriens-Stürmer Nico Siegrist trifft in der 35. Minute zum 0:1. Und wieder stellt sich die Frage: Kann, ja muss Deana diesen unplatzierten Schuss nicht halten?

Keinen Raum für Diskussionen bietet das 0:1 im zweiten Saisonspiel in Winterthur: Den Schuss von Davide Callà muss Deana abwehren, stattdessen rutscht ihm der Ball unter der Hand durch. Das 1:3, ebenfalls erzielt von Callà, ist dann wieder ein Fifty-Fifty-Fall: An einem Glanztag hält Deana den.

So wie die erfahrenen Feldspieler strahlt beim FC Aarau derzeit auch der Goalie nicht die Sicherheit aus, die eine erfolgreiche Mannschaft braucht. Wird Deana deshalb abgesägt? Nein. So weit ist es noch nicht, so dass FCA-Trainer Patrick Rahmen und Sportchef Sandro Burki gar nicht erst in Teufels Küche kommen. Denn der Grund für den sofortigen Goaliewechsel ist ein anderer: Deana plagt seit einigen Tagen eine Verletzung am rechten Handgelenk, die eine Operation nötig macht. Kommende Woche unterzieht sich Deana dem Eingriff, der ihm in diesem Kalenderjahr keine Einsätze mehr erlauben wird. Bis dahin wird Nikolic das FCA-Tor hüten.

Spannend wird es im nächsten Jahr: Verteidigt Nikolic seinen Stammplatz oder holt Deana ihn sich zurück?

