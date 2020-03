Niederlagenserie beendet: Der HSC Suhr Aarau besiegt St. Otmar St. Gallen zu Hause mit 24:22

Die Partie zwischen dem HSC Suhr Aarau und St. Otmar St. Gallen startet ausgeglichen. Bis nach etwas mehr als acht Spielminuten fallen insgesamt gerade einmal vier Treffer – ausgeglichen verteilt (2:2). Dann gelingt es den Gästen, unter anderem begünstigt durch eine Überzahl, mit drei Treffern in Serie etwas davonzuziehen.

Das Heimteam lässt sich davon aber trotz weiterer Strafen nicht gross beeindrucken und schafft in der 23. Minute mit dem 8:9, nun selber in Überzahl, erstmals wieder den Anschluss an die Ostschweizer. Bis zur Pause lassen die beiden Defensiven nur noch je einen Treffer zu – und so liegt der HSC nach 30 Minuten weiter mit einem Treffer (9:10) zurück.

HSC erwischt starken Auftakt in die zweite Halbzeit

Der Auftakt in die zweite Halbzeit gelingt dem HSC Suhr Aarau fast schon ideal: Obwohl St. Otmar mit Ballbesitz aus der Kabine kommt, gehen die Aargauer dank vier Treffern in Serie in der 35. Minute mit 13:10 in Führung. In den folgenden zehn Spielminuten entwickelt sich das Skore gleichmässig weiter, bis HSC-Co-Captain Tim Aufdenblatten in der 45. Minute von einem Missgeschick der Gäste profitiert, und das Heimteam erstmals mit vier Treffern (18:14) in Front bringt.

In der Folge gelingt es dem HSC, das Skore weiter auszubauen. Zwölf Minuten vor der Schlusssirene liegt die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann mit 20:14 vorne. Doch dann nimmt die Partie vorerst eine erneute Wende: Der HSC muss nun gleich fünf Gegentreffer in Serie hinnehmen – und führt sieben Minuten vor dem Ende nur noch mit 20:19.

In den letzten fünf Minuten der Partie wird es noch einmal hektisch. Zuerst kassiert HSC-Allrounder Patrick Strebel eine umstrittene Zweiminutenstrafe, in welcher der Gegner den Rückstand allerdings nicht verkürzen kann. Und so führt der HSC gut anderthalb Minuten vor der Schlusssirene weiter mit einem Treffer (22:21). Nach dem 23:21 eine gute Minute vor Schluss, sorgt unter anderem Torhüter Dragan Marjanac mit seiner zehnten Parade der Partie dafür, dass das Heimteam den Vorsprung doch noch über die Zeit bringt und zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Serie wieder gewinnt (24:22).

Sie haben die Partie verpasst? Sehen Sie sie in der Aufzeichnung des Livestreams hier nach: