Niederlage trotz beherzter Leistung: Der TV Endingen verliert bei Leader Pfadi Winterthur mit 27:30

Gut siebeneinhalb Minuten vor Schluss gelingt es dem TV Endingen mit dem 25:25 zum letzten Mal, den Spielstand auswärts gegen Pfadi Winterthur auszugleichen. Weil den Surbtalern in den folgenden drei Minuten aber nichts mehr gelingt, ist die Partie nach 55:17 Minuten und beim Spielstand von 25:29 dann doch bereits verloren.

Dabei hatte bis in die Schlussphase hinein alles so gut ausgesehen – eine faustdicke Überraschung lag bereits ein wenig in der Luft. Ein weiterer Punktgewinn, bei idealem Spielverlauf sogar der erste Saisonsieg seit dem Wiederaufstieg in die NLA, lagen nach 52:26 Minuten durchaus im Bereich des Möglichen.

Und das, obwohl der TVE ab der 5. Spielminute mit vier und zwischenzeitlich gar fünf Treffern zurückgelegen war. Erst nach etwas mehr als zwei Dritteln der Spielzeit war den Surbtalern in Winterthur der zwischenzeitliche Ausgleich zum 21:21 und damit die Rückkehr in die Partie gelungen. Aber eben: In der Schlussphase zeigte sich Leader Pfadi effizienter als der TVE.

Routine der Verletzten fehlt

«Zum wiederholten Mal ist der Spielstand kurz vor Schluss ausgeglichen und dann fehlen uns in dieser Phase die entscheidenden Tore vorne», sagt TVE-Geschäftsführer Christian Villiger. Es sind eben auch diese Phasen, wo die Langzeitverletzten Captain Christian Riechsteiner (Teilabriss des Trizeps), Joel Huesmann (Mittelhandbruch) und Sven Schafroth (Riss des Syndesmosebandes) mit ihren spielerischen Mitteln und ihrer Routine schmerzlich fehlen.