Lange läuft vieles parallel im Leben der Zwillingsbrüder. Vor elf Jahren wechseln sie vom FC Greifensee zum FC Zürich. Gemeinsam erklimmen sie eine Stufe nach der anderen. Doch mit der Promotion von der U15 zur U16 kommt es zur Trennung. Die Trainer teilen Jan mit, dass für ihn die Luft in der U16 dünn wird. Aber Jan will spielen. Also wechselt er zu Winterthur und beginnt später wie sein Zwillingsbruder mit einer KV-Lehre.

Der Durchbruch gelingt nicht

«Jan ist ehrgeizig aber gleichwohl bescheiden – ein richtig guter Typ», erinnert sich Winterthurs Geschäftsführer Andreas Mösli. Aber den Durchbruch schafft er in Winterthur trotzdem nicht. Woran es liegt? «Schwierig», sagt Elvedi. Näher darauf eingehen will er nicht. Fakt ist: Elvedi wird in Winterthur nicht auf seiner bevorzugten Position als Innenverteidiger gefördert. Wenn er spielt, dann als rechter Aussenverteidiger. Das tut er bisweilen richtig gut. Aber das unerschütterliche Vertrauen der Trainer spürt er nie. Nico sagt einmal: «Jan ist bestimmt nicht schlechter als ich. Er hatte nur nicht so viel Glück mit seinen Trainern.»