Nick Alpiger: «Ich will im Bodenkampf noch härter werden»

So viel wie in diesen Tagen kommt Schwinger Nick Alpiger selten zum Trainieren. Normalerweise ist

der 23-Jährige jeweils von Montag bis Donnerstag auf der Baustelle anzutreffen, wo er als Maurer in

einem 80-Prozent-Pensum arbeitet. Daneben reicht es für verschiedene Trainingseinheiten am Abend

und an den Wochenenden. Im Moment dreht sich bei Nick Alpiger alles um den Sport, denn im Januar

und im Februar weilt er je drei Wochen in Magglingen, wo er zwei WKs als Spitzensportler in der

Armee absolviert. «Es ist ein Privileg für mich, dass ich in Magglingen sein darf und mich so optimal auf

die neue Saison vorbereiten kann», sagt er.

Die intensive Vorbereitung kommt für den jungen Schwinger aus Staufen genau zur richtigen Zeit.

Denn noch immer befindet er sich nach seiner Verletzung – ein Sehnenriss in der Hüfte –, die er sich

am Schwingfest auf dem Weissenstein zugezogen hat, im Aufbau. «Im Februar möchte ich wieder

richtig schwingen können. Dann bleiben mir zwei Monate bis zum Saisonstart Ende März, um wieder

zu meiner letztjährigen Form zu finden.»

Bei der Arbeit erkannt

Und diese Form war richtig stark. Nick Alpiger gehörte zu den Aufsteigern der vergangenen

Schwingsaison. Insgesamt gewann er acht Kränze, erreichte drei Mal den zweiten Platz und sicherte

sich zwei Kranzfestsiege. Das Highlight: Der Sieg am Innerschweizer Schwingfest in Flüelen Anfang Juli.

Nach diesem Erfolg wurde er gar als einer der Anwärter auf den Titel des Schwingerkönigs am

Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug gehandelt.

Und dank diesem Erfolg stieg auch das öffentliche Interesse. Plötzlich war Nick Alpiger nicht nur in

Schwingerkreisen ein bekannter Mann. «Ich wurde auf der Arbeit und auch in der Freizeit erkannt. Das

ist ein schönes Gefühl, denn es ist eine Anerkennung für die Arbeit, die ich seit vielen Jahren ins

Schwingen stecke», so Alpiger. «Ich habe aber ein tolles Umfeld, das mich falls nötig abschirmen kann,

wenn zu viele Anfragen kommen. Schliesslich muss ich mich in erster Linie auf den Sport

konzentrieren.»