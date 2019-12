Nick Alpiger: «Ich fühle mich nicht als tragischer Held»

Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Am 7. Juli gewinnt Nick Alpiger das Innerschweizerische Fest und feiert den grössten Erfolg seiner Karriere. Zwei Wochen später verletzt er sich auf dem Weissenstein schwer und zittert um die Teilnahme am Eidgenössischen Schwingfest in Zug. Doch dank eisernem Willen gewinnt der 23-jährige Aargauer das Wettrennen mit der Zeit und bodigt im Anschwingen des Saisonhighlights den meistgenannten Favoriten Samuel Giger. Was überwiegt im Rückblick: Der Stolz, es konkurrenzfähig ans Eidgenössische Schwingfest geschafft zu haben, oder die ­Enttäuschung, dass Sie nach Tag eins aufgeben mussten?

Nick Alpiger: Ganz klar der Stolz. Es war mein Ziel, ohne Schmerzen anzutreten. Das habe ich geschafft. Natürlich habe ich gehofft, das Fest zu überstehen. Aber ich habe mein Ziel erreicht. Die Teilnahme war sehr ungewiss. Wie viele Leute haben Ihnen ­gesagt: «Das schaffen Sie nie!»

Ich habe Personen in meinem Umfeld, die würden wohl sogar an mich glauben, wenn ich mit nur einem Bein an einem Fest starten würde. Und auch ich habe immer daran geglaubt, es zu schaffen. Es ist wichtig, dass man nach einer Verletzung sofort positiv denkt. Dass man negative Gedanken gar nicht zulässt. Sonst beginnt man, zu zögern. Das hat in meinem Denken keinen Platz. Aber es gab Skeptiker.

Das ist vielleicht die gute Seite an einer Verletzung. Sie hilft, das Umfeld neu zu sortieren. Es war ziemlich schnell klar, welche Menschen sich nur an meine Seite stellten, solange ich Erfolg hatte. Also solche, die sich in Ihrem Rampenlicht sonnten?

Genau. Aber das sind keine Menschen aus meinem näheren Umfeld. Keine Menschen, die mir wichtig sind. Aber es hat mir nochmals gezeigt, wem ich vertrauen kann. Und wissen Sie was? Nein.

Es hat gutgetan, plötzlich nicht mehr voll im Fokus zu stehen. Nach Ihrem Sieg am Innerschweizerischen waren Sie plötzlich im Favoritenkreis für den Königstitel.

Vorher ging es von Fest zu Fest immer aufwärts. Natürlich mit kleinen Rückschlägen, wenn ein Resultat mal nicht top war. Aber im Grundsatz immer nach oben. Und dann kommt die Verletzung. Und plötzlich geht nichts mehr. Ich verpasste damals zum ersten Mal in meiner Karriere ein Kranzfest. Damit musste ich lernen, umzugehen. Dass ich nicht antreten konnte, machte mich traurig.

1 / 7 Vollbild prev next

Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich habe gemerkt, wie viel mir das Schwingen bedeutet. Obwohl ich das ja wusste. Dass aber alleine das Verpassen eines Festes so schmerzt – das hat mir Motivation gegeben, so schnell wie möglich zurückzukehren. Ich konnte die Niedergeschlagenheit in positive Energie umwandeln. Das hat mich angetrieben. Nochmals zurück zum Eidge­nössischen. Sie besiegten im ersten Gang mit Samuel Giger den Top­favoriten. Da beginnt man doch automatisch zu träumen.

Natürlich. Das habe ich gemacht. Und es waren Gedanken, die über die Gesundheit herausreichten. Wie meinen Sie das?

Ich spürte schon nach dem ersten Gang die verletzte Sehne wieder. Und im zweiten Gang hörte ich einen Knall. Da war klar, jetzt ist sie gerissen. Ich konnte das Bein ab diesem Moment nicht mehr anheben. Trotzdem ist man Sportler und will nicht aufgeben. Ich war selbst am Abend noch optimistisch, am Sonntag wieder im Sägemehl zu stehen. Weil ich es nicht wahrhaben wollte. Aber es machte keinen Sinn mehr.

Ja. Irgendwann musste ich mir das eingestehen. Weil es wirklich nichts mehr gebracht hätte. Einfach war der Entscheid nicht.

Nein gar nicht. Ich bin ein Typ, der ­immer alles will. Ich möchte herausfinden, was geht. Aber ich habe früher in meiner Karriere genug Seich gemacht.

Sie haben Seich gemacht?

Ich neigte dazu, oft ein Übertraining zu machen. Manchmal war ich dann an den Festen bereits so ausgepumpt, dass es mich bremste. Das war im Rückblick also eher ein Seich (lacht). Aber ich bin bis heute verbissen. Es braucht viel, bis ich mir sage, es geht nicht mehr. Wie fanden Sie die Kraft, am Sonntag an Krücken nach Zug zu reisen?

Ein Eidgenössisches Schwingfest geht zwei Tage. Und ich habe einen Grundsatz im Leben: Was man beginnt, soll man beenden. Für mich war es wichtig, bis zum Ende dort zu sein. Obwohl ich eigentlich keiner bin, der gerne an ein Schwingfest geht, wenn ich selbst nicht schwinge. Wie haben Sie sich motiviert?

Ich hatte eine Aufgabe. Welche?

Ich wollte für das Team da sein. Das hat mir geholfen. So fühlte ich mich trotzdem gebraucht. Sie konnten also mit guten ­Gefühlen aus Zug abreisen?

Am Abend hat es mich dann schon eingeholt. Da waren die Emotionen und die Niedergeschlagenheit nochmals voll da. Aber ich finde es wichtig, diesen Emotionen Raum zu geben, sie raus­zulassen. Schliesslich trainiert man drei Jahre lang, um das aktuelle Eidge­nössische besser abzuschliessen als das letzte.

Zur Person Nick Alpiger gehört zu den besten Schwingern der Schweiz und ist der Leader im Nordwestschweizer Team. Der 23-Jährige aus Staufen hat bisher fünf Kranzfeste gewonnen, darunter in diesem Jahr das Innerschweizerische in Flüelen. Insgesamt hat er in seiner noch jungen Karriere bereits 43 Kränze erkämpft, darunter den Eidgenössischen im Jahr 2016. In dieser Saison musst er das Highlight verletzt aufgeben. Der ­gelernte Maurer will am 29. März am Hallenschwinget Brunegg sein Comeback geben. (mpr)Zur Person

Nick Alpiger gehört zu den besten Schwingern der Schweiz und ist der Leader im Nordwestschweizer Team. Der 23-Jährige aus Staufen hat bisher fünf Kranzfeste gewonnen, darunter in diesem Jahr das Innerschweizerische in Flüelen. Insgesamt hat er in seiner noch jungen Karriere bereits 43 Kränze erkämpft, darunter den Eidgenössischen im Jahr 2016. In dieser Saison musst er das Highlight verletzt aufgeben. Der ­gelernte Maurer will am 29. März am Hallenschwinget Brunegg sein Comeback geben. (mpr)

Das gelangen Ihnen nicht. Sie wurden zum tragischen Helden.

Nein. Als solcher fühlte ich mich nie. Ich wurde von der Natur gebremst. Das muss ich akzeptieren. Natürlich ist es schön, wenn die Menschen mit mir mitleiden. Wenn ich sie auch so berühre. Aber ich fühle mich nicht wohl in dieser Rolle. Ich will gesund sein, ich will stark sein. Sie mussten in der Folge operiert werden und wieder pausieren.

Früher war es Schwingfest, Schwingfest, Training, Schwingfest, Training, Training. So war mein Leben. Und plötzlich darf ich nicht mehr so leben. Da freut man sich so unglaublich darauf, es wieder zu tun. Es ist wie beim Fischen, wenn Schonzeit ist. Dann darf man einfach nicht fischen. Aber am ­ersten Tag, an dem man den Hecht ­wieder angeln darf, stehe ich am ­Wasser. Egal, ob es ein Arbeitstag ist. Ich stehe früh auf, um der Erste zu sein. Etwa so fühlt sich die Rückkehr auf den Schwingplatz an. Ich gehöre hier hin und ich bin wieder da. Die Gefühle bei der Rückkehr fühlen sich wunderbar an. Können Sie bereits wieder voll trainieren?

Nein. Ich gehe zwar ins Schwing­training. Aber die Schwünge übe ich nur technisch. Also ohne Gegenwehr des Gegners. Anders ist es am Boden. Da kann ich bereits wieder voll mit­halten.