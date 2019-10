Nichts zu holen: Der TV Endingen hat gegen St. Otmar keine Chance und verliert mit 23:39

Horrorstart für den TV Endingen. Im Heimspiel gegen St. Otmar St. Gallen startet das Heimteam schwach. Bereits nach sieben Minuten muss es einem 1:5-Rückstand hinterherrennen. Die beiden gefährlichen Rückraumspieler Dominik Jurilj und Rares Jurca nutzen die ihnen gewährten Freiräume aus.

Bereits nach knapp zehn Minuten greift TVE-Trainer Zoltan Majeri zum Time-Out. Seine Worte wirken. Die Hausherren finden besser in die Partie und steigern sich vor allem in der Offensive. Der Abstand zu den Gästen wird in der Folge erst kurz vor der Pause wieder grösser als fünf Tore. Die Ostschweizer nutzen Unsicherheiten und Ballverluste im Endinger Angriffsspiel konsequent aus und schrauben das Skore mittels mehreren Gegenstosstoren auf 11:19. Die auffälligsten Endinger bis zu diesem Zeitpunkt sind Tospkorer Claudio Vögtli (3 Tore) und Penaltyschütze Rafael Spuler (4 Tore).

Keine Steigerung nach der Pause

Dem TV Endingen gelingt auch nach der Pause nicht allzu viel. Die Surbtaler sind zwar bemüht - sehr bemüht sogar - aber sie agieren glücklos. Die Ostschweizer sind in allen Bereichen überlegen und feiern am Ende einen verdienten Sieg. Das Heimteam kann damit sein Punktekonto nicht aufstocken und weist weiterhin zwei Zähler aus.

"Das war von A bis Z eine schlechte Leistung von uns heute", sagt Lukas Riechsteiner nach dem Spiel gegenüber der Aargauer Zeitung. Nach dem haarsträubenden Start sei man zwar noch eine Viertelstunde lang drangeblieben, doch insgesamt reiche eine solche Leistung gegen ein Team wie St. Otmar niemals aus. Tatsächlich: Der TV Endingen kam an diesem Abend für den Sieg nie ernsthaft infrage.

Für den TV Endingen geht es nun vor allem darum, die neuen Spieler, Michal Tonar und Marius Moser, weiter zu integrieren und vor der Nationalmannschaftspause gegen Pfadi Winterthur am Mittwoch eine anständige Leistung abzuliefern.

