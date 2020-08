Nicht mehr als Gerüchte einen Monat vor Saisonstart: Die Neuzugänge beim FC Aarau lassen auf sich warten

Auf der Liste der geplanten Neuzugänge zuoberst stehen – kein Wunder nach 80 Gegentoren in der vergangenen Spielzeit – ein Innenverteidiger und ein Linksverteidiger. Verstärkung im Mittelfeld und Sturm hat zweite Priorität. Sportchef Sandro Burki und Trainer Stephan Keller führten Gespräche mit mehreren Kandidaten im In- und Ausland, die richtigen waren scheinbar noch nicht dabei oder (noch) nicht finanzierbar.

Gerade mal 14 Feldspieler und zwei Goalies standen beim Trainingsauftakt des FC Aarau am Montagnachmittag auf dem Platz. Von den Profis, die schon in der vergangenen Saison zum Kader gehörten, fehlten Nicolas Schindelholz und Stevan Lujic (beide krank), die Langzeitverletzten Miguel Peralta und Marco Thaler sowie der dritte Goalie Anthony von Arx, der künftig jeweils Anfang Woche ins Torhütertraining der Junioren eingebunden ist.

Burki und Keller sind beim Einsatz der begrenzten finanziellen Mittel wählerisch, weil neue Spieler das Kader sofort verstärken und nicht nur ergänzen müssen. Dazu kommt: Der FCA hat die vergangene Challenge-League-Saison als Drittletzter beendet, was beim einen oder anderen Transferkandidaten Skepsis hervorrufen dürfte.

In knapp vier Wochen steht die zweite Hauptrunde des Schweizer Cups und somit das erste Pflichtspiel der Saison 2020/21 an. Man darf gespannt sein, welche neuen Gesichter bis dahin präsentiert werden. Trotz der noch nicht besetzten, gewichtigen Positionen im Kader informieren Präsident Philipp Bonorand, Burki und Keller am Dienstag über die sportlichen Ziele in der neuen Saison. Im gleichen Rahmen wird das Geheimnis um Farbe und Design der neuen Trikots gelüftet.