Igor Nganga, zwischen 2011 und 2016 Publikumsliebling beim FC Aarau, spielt in Lausanne. Und fühlt sich pudelwohl. Joël Geissmann, der als 17-Jähriger sein Debüt beim FC Aarau gab, aber danach als Talent nie richtig gefördert wurde, spielt in Lausanne. Und fühlt sich pudelwohl. Vor dem heutigen Spiel zwischen Lausanne und dem FC Aarau lassen sich die beiden im weiten Rund des Stade Olympique ablichten. Das Foto-Shooting macht ihnen Spass. Sie geniessen den Augenblick, strahlen um die Wette. Nganga und Geissmann ist die Genugtuung über den gelungenen Saisonstart in der Challenge League in die Gesichter geschrieben.

Beginnen wir mit Igor Nganga. «Für mich schliesst sich hier und jetzt der Kreis», sagt der 31-jährige Kongolese. «Ich fühle mich so, wie wenn ich nach Hause gekommen wäre. Von meinem elften bis zu meinem achtzehnten Lebensjahr spielte ich bei den Junioren von Lausanne. Es war eine wunderschöne Zeit. Nun habe ich bei Lausanne vor dieser Saison einen gut dotierten Vertrag bis 2021 unterschrieben und möchte mit dem Verein meiner Kindheit so schnell wie möglich in die Super League.»

Es zählen nur Erfolg und Familie

Nganga ist glücklich und zufrieden. Im Herbst seiner Karriere bei einem ambitionierten Klub wie Lausanne spielen zu dürfen, ist für ihn schlicht grossartig. Momentan gibt es für den Rechtsverteidiger mit dem grossen Kämpferherzen nur zwei Dinge, die ihn interessieren. Er möchte mit Lausanne Erfolg haben und mit seiner Familie das Leben geniessen. «Ich wohne mit meiner Frau Sofia und den Mädchen Anaia, Kelaia und Jahdiel in einem Häuschen mit Garten in Ménières in der Nähe von Payerne», sagt ein sichtlich stolzer Nganga. «Um glücklich zu sein, brauche ich den Fussball und meine Familie. Nicht mehr und nicht weniger!»

Dann aber, von einem Moment auf den andern, verhärten sich Ngangas Gesichtszüge. Er wird ernst. «Ich frage mich jeden Tag, was mit dem FC Aarau los ist», sagt er. «Es tut mir weh, die sportliche Talfahrt mitansehen zu müssen. Ich habe im Brügglifeld wunderschöne Jahre erlebt und werde diesen Verein mein Leben lang lieben. Die FCA-Fans haben mich zum Publikumsliebling erkoren. Sie haben mir verziehen, dass ich wegen des Geldes zum FC Wil gegangen bin. Und sie haben mir hoffentlich auch verziehen, dass ich nun für Lausanne spiele.»

«Ich ging mit schlechten Gefühlen»

Bleibt die Frage, warum Nganga dem FC Aarau vor dieser Saison trotz Vertrags bis 2019 ein weiteres Mal den Rücken gekehrt hat. «Eine heikle Frage», sagt er. «Eine Frage, die ich in der Öffentlichkeit nicht beantworten möchte. Eines kann ich festhalten. Ich ging mit schlechten Gefühlen.» Warum? Nganga zögert und sagt dann: «Diese Frage müssen Sie nicht mir, sondern den Verantwortlichen des FC Aarau stellen.»

Tun wir das: Fragen wir Roger Geissberger, wie das damals war. «Ich kann nicht verstehen, dass Nganga von schlechten Gefühlen spricht», sagt der FCA-Vizepräsident. «Nganga hat uns im Frühling um die Auflösung des Vertrags gebeten. Wir haben zugestimmt und von Lausanne eine Ablösesumme erhalten. Mehr gibt es von unserer Seite zu diesem Thema nicht zu sagen.»