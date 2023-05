Neuer Verwaltungsrat Das ist der Neue: Markus Mahler soll Präsident des FC Aarau werden – und mit ihm kommt auch ein neuer Verwaltungsrat Die Spitze des FC Aarau wird an der nächsten GV am 12. Juni wie erwartet runderneuert. Markus Mahler aus Reitnau wird als neuer Präsident zur Wahl vorgeschlagen. Und fünf neue Verwaltungsräte sollen umsetzen, was sich der FC Aarau unter «optimierte Arbeitsweise und erhöhte Effektivität» vorstellt.

Soll am 12. Juni zum VR-Präsidenten des FC Aarau gewählt und Nachfolger von Philipp Bonorand werden: Markus Mahler. Olivia Pulver

Am Freitagmorgen liess der FC Aarau die Katze aus dem Sack: Etwas mehr als zwei Monate nach der Rücktrittsankündigung von Präsident Philipp Bonorand wurde bekannt, dass Markus Mahler sein Nachfolger werden soll. Der 51-jährige Marketingspezialist aus Reitnau ist dem FC Aarau schon lange verbunden – als Mitglied der Sponsoren-Vereinigung «Club 100».

Mahler ist derzeit Verwaltungsratspräsident der «Mahler & Co. AG», die mit Biowaren handelt, des Car-Sharing-Unternehmens «Mobility» sowie der «Freitag lab. AG», welche Taschen und Accessoires herstellt. Zu seinen Erfahrungen als Verwaltungsratspräsident oder CEO gehört auch eine sechsjährige Amtszeit (2012 bis 2018) bei Brack.ch, dem Onlinehändler, der in dieser Zeit auch Hauptsponsor der Challenge League war.

Verwaltungsrat wird runderneuert

Neben der Wahl des neuen Präsidenten soll am 12. Juni der Verwaltungsrat fast gänzlich neu bestellt werden. Vorgeschlagen werden den Aktionärinnen und Aktionären Stadträtin und Juristin Suzanne Marclay-Merz, «Club 100»-Präsident Marc Herzog, Peter Gloor, der Präsident der Platzgenossenschaft Brügglifeld, sowie der Unternehmer Fabian Schmid und der Marketing-Spezialist Simon Thoma.

Vom aktuellen Verwaltungsrat scheiden neben dem Präsidenten Bonorand auch David Bader, Kurt Sandmeier, Ruedi Vogt und Peter Zubler aus. Nico Barazetti, der Geschäftsführer der «Lagerhäuser Aarau AG», bleibt dem Verwaltungsrat als einziger der derzeitigen Führung erhalten.

Der scheidende Präsident Philipp Bonorand stand dem FC Aarau seit 2020 vor. Er folgte auf Alfred Schmid. Mathias Förster

Mit der Verjüngung des Verwaltungsrats will der FC Aarau die verschiedenen Kompetenzen und Aufgaben innerhalb des Gremiums von Spezialisten versehen wissen. «Sie bringen – alle in ihrem definierten Bereich – Kompetenz und Erfahrung in den Verwaltungsrat. Zusammen mit der angepassten Arbeitsweise sind das die besten Voraussetzungen, um die kommenden Herausforderungen zu meistern», wird Barazetti in der Mitteilung des Klubs zitiert.

Sandro Burki ist das Gesicht des Klubs

CEO und Sportchef Sandro Burki ist nach aussen das Gesicht des «neuen» FC Aarau. Andrea Zahler / CH Media

Der neue Verwaltungsrat «soll vermehrt im Hintergrund» die strategische Führung wahrnehmen, schreibt der FC Aarau. Bereits Ende April war bekannt geworden, dass Sportchef Sandro Burki zum CEO befördert wurde. Der ehemalige Profi des FCA hat die operative Führung inne und wird nach aussen noch stärker das Gesicht des Vereins sein. Anders als Bonorand wird sich Mahler demnach in seiner Funktion als Klubpräsident weniger in der Öffentlichkeit zeigen.