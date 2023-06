Aarau FDP spielt auf die Frau und wirft SP-Dell'Aquila «Demontage des Maienzugs» vor

Der Stadtrat hält am Maienzug-Bankett im Schachen sowie an der Morgenfeier im Telliring fest. An Letzterer gibt es zudem Anpassungen. Die Freisinnigen schäumen vor Wut – und richten sie auf die Maienzugkommissionspräsidentin.