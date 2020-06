Neuer Modus verspricht Spannung: Argovia Pirates können sich mit NLA-Spitzenteams messen

Die Meldung kam aus dem Nichts: In der Schweiz wird doch noch Amercian Football gespielt. Nach dem Saisonabbruch im März konnte sich der Schweizerische Footballverband (SAFV) aufgrund der Lockerungen mit Teams aus der NLA und NLB auf eine Herbstmeisterschaft einigen. Zwischen August und Oktober (15. August bis 10./11. Oktober) sollen die Eier durch die Luft fliegen.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Meistens spielen NLA-Teams mit bezahlten Import-Spielern aus Amerika, dies wird jedoch für den «Mixed League Cup» nicht erlaubt sein. Kommt erschwerend hinzu, dass die Teams finanziell durch Corona gelitten haben und sich so auch nicht mit erlaubten europäischen Imports verstärken können. Andere Teams starten bereits mit der Vorbereitung für die kommende Saison. Nicht zuletzt, weil man damit auch Verletzungen vermeiden will.

Während für das Football-Team aus dem Aargau von Anfang an klar war, dass man am verspäteten Meisterschaftsbetrieb teilnehmen wird, konnten sich andere Mannschaften nicht damit anfreunden. Insgesamt haben von 14 Teams nur jeweils vier Teams aus der NLA und NLB zugesagt.

Grosse Ziele für den Cup will sich der Coach nicht setzen. Einerseits, weil die Hälfte von seinem Team nicht mehr als zwei Jahre Spielerfahrung hat. Andererseits, weil ihm die Entwicklung der Mannschaft wichtig ist, weniger das Resultat. «Ich denke nicht, dass wir ein NLA-Team bezwingen können, dafür fehlt uns einfach die Erfahrung. Ich habe fünf Rookies im Team, ausserdem hat die Konkurrenz das breitere Kader», sagt Petrus.

«Corona hat den Spieler zugesetzt»

Bis zum Beginn des Cups hat er mit den Pirates jedoch noch ein grosses Stück Arbeit vor sich. «Corona hat den Spielern zugesetzt, immerhin kennen sie noch die Spielzüge aus dem Playbook. Zudem leben ein paar Spieler in Deutschland an der Grenze, die konnten noch nicht zum Team dazustossen. Und dann fällt auch noch die Ferienzeit in die Vorbereitung. Diese Herausforderungen gilt es nun zu meistern.»

Dennoch gibt sich Petrus optimistisch: «Wir werden fit und bereit sein im August, daran werde ich alles setzen. Wir werden uns optimal vorbereiten und diesen Wettkampf ernst nehmen, als wäre es eine normale Saison.»