Sie selber haben den Ruf, ein guter Fussballer zu sein. Obwohl Sie nie im Feld gespielt haben; selbst bei den Junioren nicht.

Training, Training, Training…

Ein Tor aber haben Sie noch nie geschossen.

Sollte ich bei einem Rückstand in der Schlussphase mit nach vorne gehen, dann traue ich mir schon zu, mal ein Tor zu schiessen. Ich werde mit meiner Körpergrösse von 1,90 Metern entschlossen in jedes Kopfballduell gehen oder in den Ball hechten. Dann sehen wir, was passiert.

Sie haben ein ganz spezielles Jahr beim FC Wil hinter sich.

Es war eine zusammengekaufte Mannschaft, die sich zuerst finden musste. Als es dann zu laufen begann, drehten die türkischen Investoren den Geldhahn zu und sprangen ab, weil sich das neue Stadion und der Trainingscampus nicht realisieren liessen. Nur mit jungen Spielern war es fast unmöglich, zu punkten. Und ausserhalb des Spielfeldes war es auch nicht einfach, als der Lohn ausblieb. Doch das Leben musste weitergehen. Heute kann ich sagen, dass mich diese Erfahrungen mental stärker gemacht haben. Ich lernte, ein Profi zu sein, der trotz der schwierigen Situation in der Lage ist, gute Leistungen zeigen.

Sie waren zuvor fünf lange Jahre in Sion, in denen Sie nur zwölf Mal in der Super League zum Einsatz kamen. Dabei hatte Präsident Christian Constantin einmal gesagt, Sie würden über alle Qualitäten für eine grosse Karriere verfügen. Haben Sie nicht Ihre Zeit auf der Reservebank vergeudet?

Stimmt, ich musste lange warten, bis meine Chance kam. Ich hatte mit Andris Vanins einen sehr guten Goalie vor mir, der nie verletzt war. Aber dann durfte ich doch meine Super-League-Erfahrungen sammeln. Und: Ich konnte viel von der Zusammenarbeit mit Vanins und den Goalietrainern Stephan Lehmann und Marco Pascolo profitieren. Ich lernte Französisch − und vor drei Jahren meine Freundin kennen. Sie ist mit mir nach Aarau und Wil gekommen, hat Deutsch gelernt und arbeitet jetzt in einem Modegeschäft.