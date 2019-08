Luigi Ponte ist bei seinen Grosseltern in Neapel in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Er war von Kindsbeinen an ein fixes Kerlchen und ging geradewegs auf seine Ziele, Projekte und Visionen zu. Um etwas Geld zu verdienen, machte sich der Knirps Tag für Tag auf zum Bahnhof in Neapel und wartete auf die Schnellzüge aus Mailand. Flugs stellte er sich den reichen Touristen aus Norditalien als Gepäckträger zur Verfügung und organisierte

für sie auch noch ein Taxi. So kam im Lauf der Zeit ein schöner Batzen zusammen.

Arbeit macht das Leben süss, sagte sich der siebenjährige Luigi damals. Arbeit macht

das Leben süss, sagt sich der 67-jährige Luigi Ponte heute noch. Der Sohn eines Schuhmachers ist aber nicht nur eine Arbeitsbiene. Er hat auch Ideen und ist offen für neue Herausforderungen. Nach 28-jähriger Tätigkeit als Verkaufsleiter hatte er den Alltag satt. Ponte krempelte sein Leben um und machte sein Hobby zum Beruf. Der leidenschaftliche Fussballer und Vollblut-Schiedsrichter nahm im Alter von 58 Jahren einen zweiten Anlauf. Seit 2010 organisiert Ponte Trainingscamps für Kinder in der Schweiz und betreute Gross- und Kleinklubs während ihren Trainingslagern in der Türkei. Gerne im Mittelpunkt – aber kein Selbstdarsteller Das Leben von Ponte ist seit Jahren auf den Aargauer Fussball ausgerichtet. Mit der Wahl zum Präsidenten des Aargauischen Fussballverbandes (AFV) ist für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen. Als er an der Delegiertenversammlung kurz nach dem grossen Augenblick der Wahl zwischen zwei Ehrendamen thront und das Blitzlichtgewitter der Fotografen geniesst, strahlt er wie ein Maikäfer. Ponte steht gerne im Mittelpunkt des Geschehens, ist

aber kein Selbstdarsteller. Er ist ein Teamplayer, hält in seinem Führungsstil den demokratischen Gedanken hoch und ist kompromissbereit. Ponte ist für den AFV ein Glücksfall. Der Schweizer mit süditalienischen Wurzeln bringt alle Voraussetzungen für das anspruchsvolle Amt mit.

Ponte hat jede Menge Zeit und wird in Zukunft in allen Teilen des Kantons Aargau präsent und offen für Gespräche und Diskussionen sein. Und er wird nie eine solch dominante und eigenwillige Rolle einnehmen wie sein im vergangenen Frühling zurückgetretener Vorgänger Hans Aemisegger.