Neuer Abwehrspieler für den FC Aarau: François Affolter unterschreibt bis Ende Saison

Der 28-jährige Abwehrspieler war einst beim FC Biel/Bienne ausgebildet worden, ehe er in die U-18-Auswahl des BSC Young Boys wechselte. In Bern kam er 2008 zu seinem Debüt in der höchsten Spielklasse des Landes. In den folgenden neun Jahren absolvierte er insgesamt 201 Super-League-Einsätze für YB und den FC Luzern – unterbrochen durch ein einjähriges Gastspiel beim deutschen Bundesligisten SV Werder Bremen.

Zuletzt spielte er in der Major League Soccer für die San Jose Earthquakes, wo sein Vertrag mit dem Jahreswechsel endete. Der letzte Ernstkampf Affolters datiert vom 21. Juni 2019, insgesamt bestritt er im Kalenderjahr 2019 nur drei Ernstkämpfe.

Nach seiner Rückkehr aus den USA hielt sich Affolter, fünfmaliger Nationalspieler der Schweiz, im Brügglifeld fit und kam auch beim Testspiel gegen den FC Basel U-21 (4:2) über die volle Distanz zum Einsatz.