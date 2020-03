Neue Chance bei Saisonabbruch? Warum die Coronakrise die Eagles Aarau retten könnte

Es war ein Paukenschlag, der vor Beginn der Rückrunde durch die 2. Liga inter hallte: Die Eagles Aarau mussten den Meisterschaftsbetrieb einstellen, da keine aktive Juniorenförderung vorhanden war. Dies hatte zur Folge, dass sämtliche Eagles-Resultate der Hinrunde für ungültig erklärt wurden.

Nun, nur einen Monat nach der Hiobsbotschaft sieht die Ausgangslage plötzlich anders aus. Es droht aufgrund der Coronakrise der Saisonabbruch, was wiederum positive Folgen für die Eagles Aarau haben könnte. Wird die Spielzeit nicht gewertet, könnten die Eagles wertvolle Zeit gewinnen, um doch noch eine Lösung zu finden. Präsident Faton Gashi sagt: «Ich will nicht von Hoffnung sprechen, aber natürlich haben wir uns im Vorstand bereits Gedanken darüber gemacht. Wir gehen bei einem Abbruch davon aus, dass wir nochmals eine Chance erhalten werden.»

Erst noch hatten sich die Eagles Aarau mit unangenehmen Fragen beschäftigen müssen: Auf welchem Sportplatz spielen wir? Müssen wir aufgrund fehlender A-Junioren sogar bald in der 3. Liga spielen? Für die Eagles Aarau wäre die Lösung eines Saisonabbruchs jedoch nicht bloss ein grosses Geschenk, das man einfach dankbar annehmen könnte. «Wenn das Szenario wirklich so eintritt, dann wird das eine grosse Herausforderung. Es haben schon diverse Spieler den Verein verlassen, die dann ersetzt werden müssten. Nebenbei laufen immer noch die Gespräche mit anderen Vereinen bezüglich einer Partnerschaft im Junioren-Bereich. Ob uns das alles in dieser Zeit gelingt, kann ich so derzeit nicht garantieren», sagt Präsident Gashi.