Mit Nesero Kadi und Maja Hügli feierten zwei Aargauer den Tagessieg am Lenzburgerlauf – auf völlig verschiedene Art. So liess Kadi schnell alle hinter sich und konnte trotz zwischenzeitlichen Orientierungsproblemen als Erster im Ziel einlaufen, Hügli hingegen lieferte sich mit ihren Mitläuferinnen ein Kopf an Kopf Rennen.