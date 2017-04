Lange musste sie zittern, nun ist die HSG Siggenthal/Vom Stein Baden alle Abstiegssorgen los. Die Aargauer Handballer haben das wichtige Auswärtsspiel gegen Birsfelden 28:23 gewonnen und können damit in der letzten Spielrunde am Mittwoch nicht mehr auf einen der beiden letzten Tabellenplätze zurückfallen. Somit steht fest, dass das Team von Trainer Sascha Schönholzer auch in der nächsten Saison in der NLB spielen wird.

«Wir wussten schon lange, dass es bis zum Schluss eng bleiben wird», sagt Schönholzer. «Wir haben sogar damit gerechnet, dass erst im Direktduell mit Genf in der letzten Runde die Entscheidung fällt, wer absteigen muss.» Umso erleichterter ist er nun, dass das Spiel am Mittwoch in Genf nicht zum Showdown wird. «Obwohl ich sogar Spieler in der Mannschaft habe, die sich einen ‹Final› gewünscht hätten.»

Der Hintergrund: Siggenthal/Vom Stein hat schon einige Saisons gespielt, wo früh klar war, dass weder gegen vorne etwas geht, noch gegen hinten Gefahr droht. «Nun wussten wir vor jedem Spiel, dass es um etwas geht. Dass wir Punkte brauchen. Das kann ein Team motivieren», sagt Sascha Schönholzer. Oder überspitzt formuliert, könnte man sagen: Abstiegskampf statt nur Langeweile im Mittelfeld.

Mehr Breite im Team

Doch warum wurde es überhaupt so knapp? «Wir hatten in Siggenthal eine goldene Generation. Doch einer nach dem anderen hört nun auf. Es braucht Zeit, bis die Lücken gefüllt sind», sagt Schönholzer. «Wir haben bereits in dieser Saison begonnen, jungen Spielern wichtigere Aufgaben zu übertragen.» Das Ziel: wenig Abhängigkeit von Einzelnen und mehr Power im Kollektiv.

Ein Selbstläufer wird der Ligaerhalt auch in der nächsten Saison nicht. Davon ist Schönholzer überzeugt. «Wir könnten nun einen Ausländer verpflichten und sind viele Sorgen los. Doch das passt nicht zu unserem Verein.» Zum einen, weil das Geld fehlt, zum anderen, weil es nicht der Philosophie des Klubs entspricht. «Bei uns erhalten die Spieler keinen Lohn, dafür bieten wir ein professionelles Umfeld.» Ob Physiotherapeut, Kraftraum oder Mentaltrainer – der Klub kann vieles bieten. «So werden wir auch weiterhin auf ein Team bauen, dass mit Freude und Engagement als Amateure in der NLB bestehen will.» Schönholzer ist überzeugt, dass es dann auch nächste Saison klappt.