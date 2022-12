National League «Ein spezielles Gefühl»: Der ehemalige Aarau-Junior Sven Leuenberger wird Schweizer Meister mit dem EV Zug Der ehemalige Argovia-Stars-Junior Sven Leuenberger wird am Ende einer ereignisreichen Corona-Saison erstmals mit dem EV Zug Schweizer Meister – und ist hungrig auf mehr.

Schweizer Meister. Sven Leuenberger brauchte einen Moment, um das Erreichte am Ende einer langen Reise realisieren zu können: Der 22-Jährige aus Hüttikon, der bei Wettingen-Baden und den Argovia Stars in Aarau die Juniorenstufen durchlief und im Alter von 16 Jahren definitiv nach Zug wechselte, ist in seiner dritten National-League-Saison erstmals mit dem EV Zug Schweizer Meister geworden.

«Es ist etwas, wofür man tagtäglich arbeitet und alles gibt. Ein sehr spezielles Gefühl, es war sehr emotional. Der erste Titel ist etwas ganz Besonderes. Ich bin glücklich und es macht mich stolz, dass ich es schon in meinem Alter erreicht habe.»

1998, da war Leuenberger noch nicht einmal auf der Welt, hatte man in Zug letztmals einen Meistertitel feiern dürfen. «Wir haben den Druck gespürt, es war uns schliesslich eine grosse Last von den Schultern gefallen. Eine ganze Region hatte auf diesen Moment 23 Jahre lang gewartet und es ist schön und macht mich stolz, ein Teil davon zu sein», sagt das Riesentalent mit ein paar Tagen Abstand.

5000 EVZ-Fans hatten die Mannschaft vor der Bossard-Arena in Zug gefeiert. «Das war verrückt. Eine halbe Stunde konnten wir mit den Fans feiern, danach feierten wir in der Garderobe weiter.» Es wurde auch so unter aussergewöhnlichen Bedingungen eine lange Meisternacht.

Corona-Meistertitel ohne Schönheitsfehler

Obwohl die Halbfinals und der Final der Playoffs abgekürzt über das Best-of-5-Format entschieden wurden, sieht Leuenberger im Corona-Meistertitel keinen Makel. «Überhaupt nicht. Es war genauso schwierig oder sogar noch schwieriger als in anderen Jahren», sagt er. Schwieriger, weil immer wieder wegen Coronafällen Mannschaften in Quarantäne geschickt wurden und Spiele verschoben werden mussten.

Er selber sass drei Mal eine verordnete Quarantäne ab. «Es war sicher nicht einfach, den Rhythmus zu behalten», erzählt Leuenberger. Auch stets ohne Fans zu spielen, sei eine Herausforderung gewesen, «über die ganze Saison hinweg Spiel für Spiel fokussiert zu bleiben und sich selber zu motivieren, die Emotionen selber zu holen, war nicht einfach.»

Der EV Zug gilt als der verdiente und logische Meister. Das sieht auch Leuenberger so: «Wir spielten extrem konstant, verloren kaum mal zwei Spiele hintereinander und konnten uns immer wieder selber pushen und wussten umgehend darauf zu antworten, wenn wir mal einen schlechten Tag eingefangen hatten. Ich denke, das hat es ausgemacht.»

Nur im Playoff-Viertelfinal gegen den SC Bern kam der grosse Titelfavorit, der eigentlich nur verlieren konnte, kurzzeitig ins Wanken. «Die gute Regular Season mit dem Punkterekord wurde für uns in den Playoffs plötzlich ein wenig zur Last. Wir waren im Kopf nicht ganz frei – und so wurde es eine harzige Serie gegen Bern. Aber wir konnten dann von Spiel zu Spiel steigern und frei aufspielen», erzählt Leuenberger. Und so marschierte Zug nach dem Test gegen Bern nahe der Perfektion mit nur einer Niederlage im Halbfinal gegen Rapperswil zum Titel durch.

«Vertrauen ist da»: Vertrag um drei Jahre verlängert

Auch in der persönlichen Entwicklung machte Sven Leuenberger, dessen Vater Heinz bei den Argovia Stars Sportchef war und noch heute mit dem Klub eng verbunden ist, einen weiteren grossen Schritt vorwärts und wurde trotz grosser interner Konkurrenz insbesondere als Flügelstürmer mit defensiven Aufgaben von Trainer Dan Tangnes stark forciert.

Leuenberger sagt dazu: «Im Grossen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Wir hatten ein extrem gutes Team und es ist gerade als junger Spieler nicht einfach, sich durchzusetzen. Aber ich denke, ich hatte meine Rolle gefunden, kam zu sehr viel Einsätzen im Boxplay und wenn wir mal in Führung lagen und es darum ging, die Führung zu behaupten, hatte ich immer gespielt. Ich habe diese Rolle akzeptiert und gemocht, aber ich habe sicher noch Steigerungspotenzial – vor allem auch, was die Offensive betrifft», sagt der 22-Jährige, der in der Qualifikation alle 52 Spiele bestritt und dabei 17 Skorerpunkte verbuchte.

Sven Leuenberger hat sich unter Tangnes einen Namen als polyvalenter Spieler gemacht, kann sowohl auf dem Flügel wie auch als Center eingesetzt werden. Fiel in der Qualifikation einer der Zuger Stamm-Center aus, rutschte oft er nach. Die Playoffs wiederum spielte er ausschliesslich auf dem Flügel in der vierten Linie neben Senteler und Bachofner.

Der 22-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag im Februar um drei weitere Jahre verlängert, die Identifikation mit dem EVZ ist gross. «Ich spüre eine grosse Wertschätzung und das Vertrauen ist da. Mein Ziel ist es in Zukunft vor allem, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und irgendwann will ich mich auf der Center-Position durchsetzen.»

Vorerst stehen nun drei Wochen Ferien auf dem Programm. Abschalten und loslassen von einer langen Reise, die nicht nur körperlich, sondern auch mental sehr fordernd war. Und dann will ein erholter Sven Leuenberger wieder angreifen. Und nach mehr streben. Schweizer Meister – es soll nicht bei diesem einen Titel bleiben.