Fussball ist die beliebteste Sportart bei der Schweizer Jugend; Zehntausende spielen täglich auf den Schulhöfen oder bei örtlichen Sportvereinen. Um dieser Begeisterung auch im Schulumfeld eine Plattform zu geben, organisiert der Schweizerische Fussballverband SFV seit Jahren eine offizielle Schulfussball-Meisterschaft, die bereits seit 1999 von der Credit Suisse als Hauptsponsor unterstützt wird.

«Für mich zählt der Credit Suisse Cup seit Jahren zu den grössten und wichtigsten Schulsport-Events von ganz Europa. Es ist fantastisch, wie viele Jugendliche animiert werden, sich zu bewegen, sich auf spielerische Weise sportlich zu betätigen», sagt Vladimir Petkovic. Und der Coach des Schweizer Fussball-A-Nationalteams ergänzt: «Mir gefällt besonders, dass es nicht bloss um Tore, Siege und Titel geht, sondern dass auch Werte wie Fairplay und Respekt viel Bedeutung haben.»

Finaltag in Basel

Über 5000 Teams mit über 100’000 teilnehmenden Kindern nehmen jeweils im Frühjahr an regionalen Qualifikationsturnieren des Credit Suisse Cup teil, die von den Schulen in den Regionen und Bezirken ausgerichtet werden. Rund 600 Siegerteams aus diesen regionalen Qualifikationsturnieren reisen nun in diesen Tagen in der ganzen Schweiz zu den kantonalen Finalturnieren.