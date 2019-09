«Was, wenn ich dem Spieler das nächste Mal begegne? Was, wenn er rausfindet, wo ich wohne und arbeite? Was, wenn er meine Familie bedroht? Was, wenn der faustgrosse Stein mich getroffen hätte?» Es sind die Fragen, die sich der Schiedsrichter (Name der Redaktion bekannt) am späten Abend des 4. September auf der Heimfahrt im Auto stellt. Was an diesem Mittwoch auf dem Sportplatz Tägerhard in Würenlos passiert, ist das neuste Kapitel im endlosen Trauerspiel «Angriffe auf Schiedsrichter im Amateurfussball».

Vierte Runde in der Aargauer 3. Liga, Würenlos trifft auf Würenlingen. Die Gäste gewinnen 3:2 – egal. Das Unfassbare hat seinen Ursprung in der 54. Minute, als der Schiedsrichter einem Stürmer des FC Würenlingen (Name der Redaktion bekannt) die gelbe Karte wegen Ballwegschlagens zeigt. So steht es im offiziellen Schiedsrichterrapport, welcher dieser Zeitung vorliegt. Der Stürmer, der zuvor mit zwei Toren positiv aufgefallen ist, habe daraufhin in serbischer Sprache sich selber beschimpft und wird vom Schiedsrichter, ebenfalls Serbe, gebeten, damit aufzuhören. Nun wendet sich der Spieler an den Unparteiischen und beleidigt ihn auf Serbisch mit den Worten «ich f**** deine Mutter in die Scheide». Die Folge: rote Karte. Mit der Drohung, bei den Autos auf den Schiedsrichter zu warten, verlässt der Spieler den Platz.