Nach der Niederlage in Vaduz kehrt der FC Aarau auch zu Hause gegen Winterthur nicht zum Siegen zurück. In der 10. Runde der laufenden Saison kassiert der FCA damit die achte Niederlage. Und dies, obwohl wiederum vielversprechende Ansätze zu sehen waren und die Aarauer in der Nachspielzeit kein Glück hatten. Hier gibt es die wichtigsten Szenen im Video.