Matthias Kyburz betreibt OL in der Tat nachhaltig. Seit acht Jahren gehört der 29-Jährige nun schon konstant zu den besten drei Athleten in seiner Sportart. Ein Ende ist nicht absehbar. Und doch gehen ihm die Ziele auch in der neuen Saison, die diesen Samstag mit der Schweizer Nacht-Orientierungslauf-Meisterschaft beginnt, nicht aus. Heuer schweift der Blick in Richtung Norwegen. Es ist ein Blick mit etwas veränderten Vorzeichen.

Nur zwei Titel hat Kyburz noch nie gewonnen: Weltmeister in der Königsdisziplin Langdistanz und Aargauer Sportler des Jahres. Während er auf den einen konsequent hinarbeitet, liegt der andere nicht in seinen Händen.

Bei der Publikumswahl zum Sportler des Jahres musste der studierte Biologe mehrfach feststellen, dass fünf Gesamtweltcupsiege, vier WM-Titel und fünf EM-Goldmedaillen zwar eine im Aargauer Sport überwältigende Bilanz darstellen, aber keine Garantie für eine entsprechende Würdigung bieten.

Jüngst durfte Kyburz wieder realisieren, dass seine Sportart selbst in der OL-Weltmacht Schweiz eine Randerscheinung bleibt. Es war nicht das erste Mal in diesem Winter, dass sich für ihn die Realitäten verschoben. Als er im Dezember aus dem Training heraus überraschend den traditionsreichen Zürcher Silvesterlauf gewann, war ihm ein Medienecho gewiss wie kaum je in seinem Sport.

«Für mich persönlich stand diese Aufmerksamkeit in keinem Verhältnis zu meinen gezeigten Leistungen im OL. Laufe ich bei einem Weltcup aufs Podest, ist dies höchstens eine Randnotiz wert», schrieb der in Bern wohnende Fricktaler ernüchtert in seinem Blog.