«Dies fällt uns im Wissen, dass er uns in neuer Funktion erhalten bleiben wird, entsprechend leichter und bedeutet uns viel.» In welcher Funktion Kägi den HSC auch künftig begleiten wird, steht derzeit noch nicht fest.

Von Stäfa zum HSC Suhr Aarau

Kägi hatte seine Karriere bei Stäfa lanciert und dort alle Nachwuchsstufen durchlaufen. Mit der Zürcher Regionalauswahl feierte er ebenso den Schweizer Meistertitel wie mit der U17 von Stäfa. Für die U21-Nachwuchsnationalmannschaft bestritt er 20 Länderspiele.

Als Aktiver sammelte er seine ersten Erfahrung in der Saison 2011/12 beim Erstligateam des Stäfa-Partnervereins TV Uster. In derselben Saison debütierte er für Stäfa in der NLA, wo er bis zu seinem Wechsel in den Aargau insgesamt 84 Mal zum Einsatz kam.

Keine Neuverpflichtung geplant

Der HSC Suhr Aarau will den Ausfall Kägis nicht durch eine Neuverpflichtung kompensieren. Vielmehr will man den offenen Platz im Kader hinter Timothy Reichmuth getreu der Vereinsphilosophie mit einem oder mehreren hoffnungsvollen Eigengewächsen besetzen.