Nach zehn Wochen Corona-Pause hat der FC Aarau das Training wieder aufgenommen

Auf dem Platz deutete nichts auf die besonderen Umstände hin - die Zweikämpfe wurden nach anfänglichem Antasten in der normalen Intensität geführt. Abseits aber spielten sich ungewohnte Szenen ab: Die Spieler betraten die Keba-Garderoben mit Schutzmasken und im 2-Meter-Abstand zu den Teamkollegen, nach dem Training stiegen sie sogleich wieder ins Auto, um zuhause zu duschen. Das wird bis auf weiteres so gehandhabt - je nach Inhalt der nächsten Lockerungsmassnahmen des Bundesrats am 8. Juni könnte auch das FCA-Training näher an die Normalität gelangen.

