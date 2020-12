Nach wildem Schlagabtausch: Der FC Aarau holt bei Xamax den zweiten Sieg in Serie

Die Aarauer waren in einem spektakulären Flutlichtspiel bereits in der achten Minute durch einen herrlichen Freistosstreffer von Marco Aratore aus 25 Metern in Führung gegangen und überstanden auch eine erste Xamax-Druckphase trotz mehreren Abschlüssen schadlos. Besser noch: Nach einer halben Stunde - und zwei zuvor ungenutzten Chancen - erhöhte Filip Stojilkovic nach starker Vorarbeit von Petar Misic auf 2:0 für die Gäste. Kurz vor der Halbzeitpause fanden die Neuenburger durch den erfolgreichen Kopfball von Igor Djuric (nach einem Freistoss von Raphael Nuzzolo) jedoch wieder zurück ins Spiel.

Nach dem Seitenwechsel blieb Xamax spielbestimmend, doch die Schützlinge von Cheftrainer Stephan Keller schlugen in der 57. Minute durch Liridon Balaj - wiederum nach Vorarbeit von Misic - erneut eiskalt zu. Aber die Aarauer Freude währte nur kurz, denn die Gastgeber vermochten nur zwei Zeigerumdrehungen später durch Louis Mafouta wiederum zu verkürzen. In der Folge gab es aus Aarauer Sicht diverse heikle Situationen zu überstehen, ehe Kevin Spadanuda mit seinem Treffer zum 4:2 für die endgültige Siegsicherung zugunsten der effizienten Aarauer sorgte.