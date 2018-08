Um was es in der Challenge League geht, zeigen die Ostschweizer: Sie praktizieren einen einfachen, ihren bescheidenen Mitteln angepassten Fussball und sind effizient: Die dämlichen Fehler der Aarauer vor den Gegentoren bestrafen sie durch Havenaar (16.) und Schäppi (66.). Mehr Torchancen hat Wil nicht, braucht es auch nicht.

«Sollen wir den Ball nur hin- und herschieben?», fragt Aarau-Trainer Patrick Rahmen im Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Dann praktizieren seine Spieler in Wil genau das: ideenloses Ballgeschiebe. Nur eine mickrige Torchance durch Varol Tasar in der 25. Minute bringt die hochdekorierte Offensive zustande, davor und danach entsteht nicht im Ansatz Gefahr vor Wil-Goalie Kostadinovic.

Die Konsequenz für Aarau: vierte Niederlage in Folge und die schlechteste Saisonleistung. Zuvor konnte man noch schreiben: Aarau hatte Chancen, hätte zwingend in Führung gehen müssen, ist mit wehenden Fahnen untergegangen und hat Kampfwille gezeigt. In Wil ist von alldem nichts zu sehen. Statt Moral getankt für die kommenden Wochen gilt: Zurück auf Feld null. Tabellenletzter und als einzige Mannschaft punktelos. Die Lachnummer der Liga.

Mannschaft, Trainer und Sportchef müssen schleunigst über die Bücher. Mit einem blutleeren Auftritt wie in Wil fahren die Aarauer auch das Cupspiel in einer Woche gegen Amriswil an die Wand. Der nächste Knall im Brügglifeld wäre garantiert.

Wie kann es sein, dass schon Mitte August die Alarmglocken schrillen? Die «AZ» nennt die Probleme, die zur FCA-Krise geführt haben.

1 Das Goalie-Problem

Gut möglich, dass mit Neuzugang Djordje Nikolic Ruhe einkehrt. Doch in den vergangenen Monaten war die Goaliefrage ein heisses Thema bei den Verantwortlichen. Im Februar bestimmt Sportchef Sandro Burki, dass in der Rückrunde der Saison 2017/18 Stammgoalie Steven Deana die Hälfte der Spiele an Stellvertreter Lars Hunn abgibt.

Das Eigengewächs soll zeigen, ob es schon das Zeug zum Stammtorhüter hat. Hunn aber überzeugt nur teilweise und kommt für den neuen Trainer Patrick Rahmen nicht als Nummer eins infrage. Doch die Zweifel an Deana bleiben: Der FCA deponiert Anfang Juni eine erste Anfrage bei Nikolic, doch der will damals noch in Thun bleiben und dort um den Stammplatz kämpfen.