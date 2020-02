Nach Turbulenzen wieder in Baden gelandet – Joël Bonorands Traum von der Challenge League lebt aber weiter

Donnerstag, 9. Januar 2020. Das Handy von Joël Bonorand klingelt. Am anderen Ende der Leitung meldet sich Flamur Tahiraj. Der Torhütertrainer des FC Aarau informiert den zum FC Baden ausgeliehenen Bonorand, es bestünde die Möglichkeit, dass er mit dem FCA ins Trainingslager nach Belek fliegen müsse. Der Grund dafür: Marvin Hübel, die nominelle Nummer 3 bei Aarau, habe sich verletzt.

An und für sich kein Problem, ginge der Flug nicht bereits am folgenden Tag, dem 10. Januar. Turbulenzen künden sich an – zumindest in organisatorischer Hinsicht.

Bei Bonorand, zurzeit mitten in der Berufslehre zum Elektroplaner, muss alles schnell gehen. Sein Lehrbetrieb kooperiert, gibt kurze Zeit später grünes Licht. Der junge Torhüter fliegt in die Türkei. Während des Trainingslagers verletzt sich dann auch noch die Nummer 1 des FCA, Nicholas Ammeter. Er kehrt verletzt in die Schweiz zurück, weshalb Bonorand weiterhin in den Trainingsbetrieb von Patrick Rahmens Team integriert bleibt.

Challenge-League-Debüt? Die Hoffnungen werden grösser – und zerschlagen sich

Am 21. Januar, vier Tage vor Aaraus Rückrundenstart gegen Lausanne-Ouchy, steht das Testspiel zwischen Aarau und Baden an. Ammeter, noch immer verletzt, sitzt auf der Tribüne. Bonorand spielt im FCA-Kasten und hält diesen souverän sauber. Inzwischen ist sogar Bonorands Leihvertrag aufgelöst worden. Er ist wieder für den FC Aarau, seinen Stammklub, spielberechtigt. Die Hoffnung, dass er am darauffolgenden Wochenende sein Debüt in der Challenge League geben kann, keimt auf – doch es kommt anders. Ammeter wird doch noch fit, der Leidtragende ist Bonorand. Er wird zum FC Baden in die 1. Liga zurückgeschickt.