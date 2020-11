Nach langem Anlauf: Rechtzeitig zum Hit gegen Leader GC ist Shkelzen Gashi in Topform

Nur einer liess sich nichts anmerken: Gashi selber. Ob der 32-Jährige in den ersten acht Monaten nach der Rückkehr tatsächlich nie daran zweifelte, die Erwartungen erfüllen zu können? Wer weiss – falls ja, er hätte es gegen aussen nie zugegeben. Denn wenn Gashi von Beginn an etwas gerecht wurde, dann seinem Ruf als grenzenloser Optimist. Auch als er am viertletzten Spieltag der vergangenen Saison gegen Chiasso (2:2) 21 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz geholt wurde, für Fussballer so etwas wie die Höchststrafe, lächelte Gashi Fragen dazu einfach weg, wollte kein Fass aufmachen. «Meine Zeit wird kommen», sagte er – und behielt recht.

Seit Beginn der neuen Saison ist Gashi wie verwandelt. Das gilt nicht für sein Auftreten abseits des Spielfeldes, hier war und ist er der Daueroptimist, der etwa der FCA-Defensive nach dem 2:5 in Winterthur einen «sehr guten Job» attestierte. Doch auf dem Platz ist Gashi nun ein anderer. Der, der er sein soll. Ein Anführer, der Engagement und Spielfreude ausstrahlt – und der endlich trifft: Am vergangenen Dienstag gegen den SC Kriens (2:2) wie schon in der eingangs erwähnten Partie gegen Xamax (3:1) doppelt; dank sechs Treffern in acht Spielen führt er zusammen mit dem Schaffhauser Pollero die Torjägerliste der Challenge League an.

Erstaunlich ist, dass er fünf von acht Ligaspielen über die volle Distanz absolvierte, zwei Mal wurde er erst drei Minuten vor dem Abpfiff ausgewechselt: Rückblickend also brachte das lange Warten auf Gashi den Vorteil mit sich, dass er nun körperlich in bester Verfassung ist. Endlich: Gashi zahlt zurück.