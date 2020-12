Nach Herzschlagfinale: Der TV Endingen verliert das Kellerduell auswärts bei GC Amicitia und ist Tabellenletzter

Dem TV Endingen gelingt der Auftakt in das Kellerduell auswärts gegen GC Amicitia. Obwohl die Hausherren in der leeren Zürcher Saalsporthalle mit Ballbesitz beginnen können, liegen die Gäste aus dem Surbtal erst nach 16:24 Spielminuten (5:6) zum ersten Mal im Rückstand. Bis dahin haben die kurz vor der Partie aus zehntägiger Quarantäne entlassenen Torhüter Vit Schams (4 Paraden) und Topskorer Justin Larouche (3 Treffer) dafür gesorgt, dass der TVE das Skore unter Kontrolle behalten hat.

In der Folge wechselt die Führung zwischen den beiden Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg hin und her. In der letzten Spielminute vor der Pause sorgt indes das Duo Schams/Larouche dafür, dass die beiden Teams mit einem 12:12-Unentschieden in die Kabinen gehen. Der Torhüter mit seinen Paraden sieben und acht (Abwehrquote: 40 Prozent) und Larouche mit seinem fünften persönlichen Erfolgserlebnis, einem herrlichen direkten Freiwurf-Treffer um die Mauer herum.

Der Auftakt in die zweite Halbzeit verläuft ausgeglichen – bis der TVE in der 41. Minute erstmals mit zwei Treffern (19:17) vorlegen kann. Doch den Gästen gelingt es nicht, dieses Polster dauerhaft zu installieren. Ganz im Gegenteil: Nur sieben Minuten später liegt der TVE wieder um eine Länge zurück (21:22). In der Folge legen die Zürcher jeweils vor und die Aargauer ziehen wieder gleich.

Knapp sechs Minuten vor der Schlusssirene ist es dann mit dieser Gleichmässigkeit vorbei: Nach einem Technischen Fehler der Zürcher ist es TVE-Kreisläufer Simon Huwyler, der die Gäste in Front (26:25) bringt. Kurz vor Ablauf der 57. Minute sind es dann nach einem Technischen Fehler (Larouche) und einem Wurffehler (Christian Riechsteiner) auf Seiten der Endinger erneut die Zürcher, die wieder vorlegen (27:26).

66 Sekunden vor der Schlusssirene trifft Jost Brücker mittels Siebenmeter zum 29:28 für GC Amicitia. Nach 59:28 sieht Larouche seinen Wurf von GC-Torhüter Nikola Marinovic pariert und damit ist die Niederlage der Gäste besiegelt. Die Endinger müssen sich nach je einem weiteren Treffer in den Schlusssekunden mit 29:30 geschlagen geben.