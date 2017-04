Was der FC Aarau im 16. Derby gegen den Erzrivalen Wohlen am vergangenen Samstag im Brügglifeld gezeigt hat, war leblos, harmlos, trostlos – und am Ende logischerweise auch torlos. Was tun nach der 0:3-Pleite gegen Wohlen und der fünften Niederlagen in Folge? Was tun vor dem Auswärtsspiel am nächsten Samstag beim aufstrebenden FC Winterthur? Wie so oft ist der Trainer in einer sportlichen Krise das schwächste Glied in der Kette: Steht Marco Schällibaum also kurz nach der Vertragsverlängerung vor der Entlassung?