Im und um den Klub vom Brügglifeld liegt nach fünf Niederlagen in Folge vieles im Argen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont ist da die Rückkehr von Sandro Burki. Der Captain wurde in den vergangenen Spielen schmerzlich vermisst als der Patron, der auf dem Platz die planlosen Kollegen führt. Seit dem 1. März und dem Cupviertelfinal gegen Luzern (3:5) kurierte Burki einen doppelten Bänderriss im rechten Fussgelenk aus. In Winterthur kehrt er ins Kader zurück, wird die Partie aber ziemlich sicher auf der Ersatzbank beginnen.