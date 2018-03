Der FC Wohlen zieht sich nach 16 Jahren in der zweithöchsten Liga der Schweiz zum Saisonende freiwillig aus dem Profifussball zurück. Doch der FCW verschwindet doch nicht in der Anonymität einer Regionalliga.

Zur Absicherung der erfolgreichen Juniorenarbeit beim FC Wohlen mit diversen U-Mannschaften haben sich - das war Voraussetzung dafür - unternehmerisch tätige, engagierte Persönlichkeiten aus der Region zusammengefunden mit dem Ziel, die FC Wohlen AG weiterzuführen.

Dieses wiederum macht einen Neustart des Fanionteams ab Saison 2018/19 in der Promotion League möglich - in der höchsten Amateurliga des Landes.

Die 1. Mannschaft des FC Wohlen will sich mit der bewährten Unterstützung von Donatoren, Gönnern und Sponsoren neu in der Promotion League etablieren.

Dieses wird jetzt möglich: In den vergangenen Wochen haben sich der Vorstand des FC Wohlen 1904, die Interessengruppe für die Weiterführung der AG („Drivers“), sowie der aktuelle VR-Präsident Lucien Tschachtli in gemeinsamer Arbeit mit der Neuausrichtung des FC Wohlen und den notwendigen Voraussetzungen bei den verschiendenen Szenarien vertieft auseinandergesetzt. Anlässlich einer weiteren Sondersitzung vom Samstag, 24. März 2018, wurden die Ziele für die Zukunft neu definiert und erste wichtige Schritte zur Umsetzung vollzogen.

«Es ist unser Ziel für die nahe und absehbare Zukunft, den FC Wohlen mit einer kompetitiven Mannschaft neu in der höchsten Amateurliga der Schweiz zu etablieren und langfristig von der gezielten Juniorenförderung in unserem Verein zu profitieren, sprich: talentierte Nachwuchskräfte in unserer 1. Mannschaft eine Chance zu bieten», fasst der designierte Verwaltungsratspräsident André Richner die angestrebte Marschrichtung zusammen, die der neue Verwaltungsrat und der Vorstand des FC Wohlen 1904 gemeinsam einschlagen wollen.

Damit das gelingt, sind wir weiterhin unbedingt auf die bewährte Unterstützung von Donatoren, Gönnern, Sponsoren und Werbepartnern angewiesen, die mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir diesen „neuen“ Weg erfolgreich beschreiten können.“

In der attraktiven, «aber halt ebenfalls nicht kostenlosen Promotion League», wie der Verein betont, treffen 16 Mannschaften aus allen Landesteilen aufeinander, die pro Saison mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um den Aufstieg in die Challenge League kämpfen.

Neuer Verwaltungsrat

Mit André Richner (als designierter Verwaltungsratspräsident), Alp Gürsu (Delegierter des Verwaltungsrates), Adrian Büchler, Adrian Meyer und Kurt Braunschweiler haben sich beim FC Wohlen Persönlichkeiten gefunden, die bereit sind, die FC Wohlen AG weiterzuführen. Sie werden anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung anfangs Mai zur Wahl vorgeschlagen.

Es wartet viel Arbeit auf den Verein

In den nächsten Wochen warte viel Arbeit auf den Verein. Es gebe jetzt die Aufgabe, eine Vielzahl von „Stellschrauben“ neu zu justieren, Abläufe neu aufeinander abzustimmen, sowie - vor allem - Gespräche mit nahestehenden Institutionen (Sponsoren, Donatoren, Gönner usw.) und Vereinsfunktionären zu konkretisieren und die Planung der Saison 2018/2019 raschmöglichst konsequent in Angriff zu nehmen und umzusetzen, schreibt der Verein weiter in einer Mitteilung.