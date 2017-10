So nicht! Man kann dem FC Aarau nach der Klatsche in Schaffhausen vieles vorwerfen, nicht aber fehlende Selbstkritik.

So nicht! Der Tenor, vom Sportchef über den Trainer bis zu den Spielern klang, mit Nuancen, einheitlich.

«Man kann verlieren, aber nicht so», sagte der desillusionierte Spielmacher Gianluca Frontino, der nach seinem unrühmlichen Abgang im Winter letzten Jahres dem Exklub nur zu gerne eines ausgewischt hätte. «Offensiv lief bei uns viel zu wenig. Dieses 1:4 schlägt aufs Gemüt!», sagte Frontino.