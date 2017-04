Unter dem Strich war es wieder ein Spieltag zum Vergessen. Trotz Moral, trotz Leistungssteigerung: Der FC Aarau hat in Winterthur 2:3 verloren, mit nun sechs Pleiten in Folge spitzt sich die Krise zu. Und wer in der Krise steckt, hat meist auch noch Pech: Dem Winterthurer Siegtreffer durch Robin Kamber ging ziemlich sicher eine Abseitsposition von Vorlagengeber Luca Radice voraus.

Aber eben: Trainer Marco Schällibaum braucht so schnell wie möglich positive Resultate. Ansonsten dürfte er in den nächsten Wochen entlassen werden und nicht mehr Teil sein des Projekts «Kampf um den Aufstieg in die Super League», das Vizepräsident Roger Geissberger anlässlich der Vertragsverlängerung mit Schällibaum ausgerufen hat.

Ein Trio fraglich gegen den FCZ

Am Donnerstag empfängt der FC Aarau den Tabellenführer FC Zürich zum Wiederholungsspiel, nachdem am 13. März im Brügglifeld die Lichter ausgingen. Die Qualität des Gegners macht die Affiche für Schällibaum und seine Mannschaft schon schwer genug, nun drohen auch noch drei wichtige Spieler auszufallen: Zoran Josipovic, Sébastien Wüthrich und Pascal Thrier mussten in Winterthur medizinisch versorgt werden und sind für das FCZ-Spiel zumindest fraglich: Josipovic hatte nach einem Schlag auf die Hüfte Mühe mit Gehen – Hüftprellung.