Dem HSC Suhr Aarau missglückt der Start in die Partie komplett. Nur einer der ersten vier Abschlussversuche findet seinen Weg ins Netz der Gäste und so führt St. Otmar St. Gallen nach gut sechs Minuten bereits mit 3:1.

Weil sich das Heimteam in der Folge steigert und sich die Ostschweizer ihrerseits den einen oder anderen Fehler erlauben, ist die Partie nach zehn Minuten wieder ausgeglichen (5:5). Obwohl der HSC in der Folge noch einmal mit zwei Toren in Rückstand gerät, dreht er das Skore zu seinen Gunsten. Allerdings nur zwischenzeitlich: Bis zur 20. Minute ist der Spielstand wieder ausgeglichen (10:10).

Drei HSC-Alutreffer später liegen die Gäste wieder vorne. Fünf Minute vor der Pause führt St. Otmar mit 12:10. In dieser Phase schaffen sich auch die Schiedsrichter keine neuen Freunde in der Schachenhalle. Mit teilweise umstrittenen Zweiminuten-Strafen gegen das Heimteam ziehen sie den Ärger des Publikums auf sich.

Weil sich das Skore in der Folge gleichmässig entwickelt und Flügel Timothy Reichmuth Sekunden vor der Pausensirene noch einen Treffer erzielt, liegt der HSC nach 30 Minuten 13:14 zurück.

Obwohl dem HSC nach der Pause der zwischenzeitliche Ausgleich (14:14) gelingt, missglückt dem Heimteam auch der Auftakt in die zweite Halbzeit. Nach 35 Minuten liegt Suhr Aarau bereits wieder mit drei Längen im Rückstand (14:17).

Dann sorgt eine Strafe gegen St. Otmar für Aufschwung in den Reihen des HSC, der sich wieder zurück in die Partie kämpft, diesen Effort aber mit gleich zwei schnellen Ballverlusten selber wieder zunichte macht. Nach etwas mehr als 40 Spielminuten liegt der HSC erstmals mit vier Treffern zurück.

Und ausgerechnet in dieser Phase, als der HSC angezählt scheint, rappelt sich die Mannschaft von Cheftrainer Misha Kaufmann wieder auf. Gut fünfeinhalb Minuten später verkürzt Mathias Müller im Nachgang eines abgewehrten Siebenmeters auf 21:22.

Kurz nach Ablauf der 50. Minute ist die Partie beim Stand von 24:24 tatsächlich wieder ausgeglichen. Der HSC zeigt sich in dieser Phase im Abschluss wieder effizienter und weniger fehleranfällig als zuvor. HSC-Kreisläufer Martin Slaninka gelingt in dieser Phase alles, er verbucht Treffer um Treffer.

Nach etwas mehr als 53 Minuten geht der HSC tatsächlich erstmals wieder in Führung. Topskorer Milan Skvaril verwertet zur 26:25-Führung.

In den Schlussminuten entwickelt sich die Partie zum regelrechten Krimi, der mit einem Unentschieden endete.