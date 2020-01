Nach der Vertragsauflösung in Aarau: Stefan Maierhofer stürmt künftig für Swarovski Tirol

Das ging schnell: Sechs Tage nach dem Abgang in Aarau hat Stefan Maierhofer einen neuen Verein. „Die Gerüchteküche brodelte ja bereits in den letzten Tagen, jetzt ist es fix: MAJOR IS BACK! Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei der WSG Swarovski Tirol", schreibt der 37-Jährige auf Facebook. Es ist der 16. (!) Verein in Maierhofers Profikarriere.