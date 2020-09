Nach der deutlichen Niederlage gegen Winterthur: Beim FC Aarau müssen Lösungen her

Was, wenn es in der 5. Minute Abstoss für den FC Aarau statt das 1:0 für Winterthur gegeben hätte? Was, wenn es in der 51. Minute beim Stand von 1:3 Penalty gegeben hätte?

Fragen, die berechtigt sind, weil in diesen zwei Szenen die Aarauer von Schiedsrichter David Schärli benachteiligt worden sind. Doch vom Konjunktiv lebt bekanntlich nur der Stammtisch. Hadern mit dem Schicksal ist für die Akteure des FC Aarau der falsche Ratgeber. Ihre Aufgabe besteht darin, Lösungen zu finden und in einer Woche im Heimspiel gegen Chiasso erstmals in der Saison zu punkten. Ansonsten wäre der Fehlstart endgültig komplett.