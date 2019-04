Die Enttäuschung nach dem vorzeitigen Saisonende für den HSC Suhr Aarau ist gross. Sowohl bei der Mannschaft selbst als auch im Umfeld. Das Team von Cheftrainer Misha Kaufmann hat die hohen Erwartungen in den Playoffs nicht erfüllt.

Was sich im ersten Moment wie harsche Kritik liest, ist das pure Gegenteil davon – ein Kompliment. Die Enttäuschung ist Ausdruck der gestiegenen Erwartungshaltung nach den starken Leistungen des HSC in der Saison 2018/19.

Dass Suhr Aarau die NLA-Finalrunde erreicht, ist seit dem Aufstieg auf die Saison 2016/17 hin schon zur Gewohnheit geworden. Eine Selbstverständlichkeit ist es trotzdem nicht. Schliesslich verfügt Suhr Aarau mit seinen 900 000 Franken nur über das siebthöchste Budget der NLA – und muss dementsprechend für die Finalrunden-Teilnahme mindestens einen Klub mit grösseren finanziellen Möglichkeiten hinter sich lassen. Der dritte Schlussrang in der Finalrunde sagt einiges über die Leistung des HSC aus.

In den Playoff-Viertelfinals scheiterte Suhr Aarau erst in der Finalissima. In der Endabrechnung wogen die Ausfälle von Abwehrchef Martin Slaninka (Innenbandriss), Topskorer Milan Skvaril (Sperre) und Nikola Isailovic (Sperre) zu schwer.

Trotz des vorzeitigen Saisonendes: Der HSC Suhr Aarau ist in dieser Saison vom ambitionierten Aussenseiter zum ernstzunehmenden Halbfinal-Kandidaten gereift. Geht die Entwicklung in ähnlicher Manier weiter, dürfte der Klub in absehbarer Zukunft zum Herausforderer der Topfavoriten werden.