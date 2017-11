Nach der zweiwöchigen Nationalmannschaftspause geht es an diesem Wochenende in der Meisterschaft endlich wieder weiter: Die Surbtaler treffen dabei nur wenige Tage nach Bekanntgabe des Rücktritts des Trainerduos auswärts auf St. Otmar St. Gallen. Die Partie wird am Sonntag, 5. November, um 17.00 Uhr angepfiffen.