Beim FC Aarau waren in der Zeit zwischen dem Aufstieg in die Nationalliga A 1981 und 2018 sage und schreibe 33 Trainer unter Vertrag. Der Prominenteste und Erfolgreichste ist Überflieger Ottmar Hitzfeld. Zwischen 1984 und 1988 schaffte der Cupsieger-Trainer von 1985 in 152 Spielen 69 Siege und 39 Unentschieden. Hinzu kamen 44 Niederlagen.

René Weilers Bilanz zwischen 2011 und 2014 kann sich ebenfalls sehen lassen: 120 Spiele, 65 Siege, 19 Unentschieden und 36 Niederlagen. An zwei weitere Trainer erinnert man sich beim FC Aarau ebenfalls gerne: Rolf Fringer schaffte 1993 den Meistertitel.

Seine eindrucksvolle Bilanz: 204 Spiele, 80 Siege, 57 Unentschieden und 67 Niederlagen. Und Gilbert Gress schaffte zwischen Mai und Juni 2007 in fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden. Dem unverwüstlichen Elsässer haben es die Aarauer zu verdanken, dass sie Ende Saison 2006/07 nicht abgestiegen sind.

Die statistisch schlechtesten Trainer des FC Aarau seit dem Aufstieg in die höchste Spielklasse heissen Martin Andermatt und Jeff Saibene. Andermatt brachte es in der Abstiegs-Saison 2009/10 in 18 Spielen auf 14 Niederlagen, 3 Unentschieden und 1 Sieg. Saibenes Bilanz in der gleichen Saison lautet: 13 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden und 11 Niederlagen.

Der zuletzt entlassene Marinko Jurendic verbuchte in 25 Spielen 6 Siege, 6 Unentschieden und 13 Niederlagen. Eine noch schlechtere Bilanz als Andermatt, Saibene und Jurendic weist der aktuelle FCA-Trainer Patrik Rahmen auf: Er verlor seine bisherigen sechs Meisterschafts-Spiele, wartet also noch immer auf den ersten Punktgewinn. (ruku/da)