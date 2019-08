War Lausanne so gut oder der FC Aarau so schlecht? Lausanne war gut, sehr gut sogar. Die Waadtländer spielten lebhaft, leidenschaftlich und mit Herz. Sie hatten Lust auf Fussball, spielten wie aus einem Guss, standen hoch, setzten also auf Pressing und machten aus einem Dutzend Topchancen fünf Tore. Kein Zweifel: Lausanne ist das beste Team der Challenge League und kann sich im Kampf um den Aufstieg in die Super League nur selber schlagen. «Lausanne ist das Team der Stunde», sagte Patrick Rahmen nach dem Schlusspfiff. Damit trifft der Trainer des FC Aarau den Nagel auf den Kopf. Und der FC Aarau? Er ist auch das Team der Stunde. Im negativen Sinn. Der Barrage-Teilnehmer der vergangenen Saison spielte schlecht, ja er liess sich in der zweiten Halbzeit sogar richtiggehend vorführen. Die Euphorie des vergangenen Frühlings ist wie weggeblasen. Warum? Was ist passiert seit Anfang Juni? Was ist passiert in den vergangenen drei Monaten? Fehlende Qualität im Kader Der Hauptgrund für den Leistungsabfall ist der Qualitätsverlust innerhalb des Kaders. Die Abgänge von Abwehrchef Nicolas Bürgy und Linksverteidiger Linus Obexer wiegen schwer. Sie wurden nicht ersetzt. Der schnelle, trickreiche und torgefährliche Varol Tasar ist auch weg und wurde ebenfalls nicht ersetzt. Olivier Jäckle ist verletzt. Marco Schneuwly stellt sich zwar in den Dienst der Mannschaft, schiesst aber kaum Tore. Und der frühere Goalgetter Stefan Maierhofer trifft nicht mehr, weil er meistens gar nicht spielt.

Bleibt unter dem Strich das Fazit: Nach der Startphase dieser Saison mit vier Punkten aus fünf Spielen und schon 13 Gegentoren versinkt der FC Aarau langsam, aber sicher im Mittelmass. Was tun gegen den drohenden Absturz? Rahmen muss reagieren. Er muss sich ein Stück weit neu erfinden. Er muss, um es in der Sprache der Schwinger zu sagen, böser werden. Und er muss die Zügel anziehen – und zwar vor dem Heimspiel am nächsten Samstag gegen Wil. Sonntagstraining statt eines freien Tages Eine erste Reaktion gab es schon. Eigentlich wollte Rahmen den Spielern am Sonntag frei geben und erst am Montag wieder trainieren. Nach der Schlappe in Lausanne machte er eine Kehrtwendung und bot das Team am Morgen nach dem Spieltag zu einer Trainingseinheit auf.