Es gibt Stimmen, die halten den Einfluss eines Trainers für überschätzt. Am Ende würden Lust und Form der Spieler über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Nun – Aaraus Patrick Rahmen hat in der vergangenen Woche bewiesen, dass Trainer sehr wohl die Dinge entscheidend beeinflussen:

Am Mittwoch in Kriens hat er die Chuzpe, in der Pause seine erfolgreichsten Torschützen Maierhofer und Tasar (insgesamt 17 Saisontore) auszuwechseln und an ihrer Stelle Petar Misic und Goran Karanovic zu bringen. Resultat: Dank Misic (eine Vorlage) und Karanovic (zwei Tore) macht Aarau aus dem 0:2 ein 2:2.

Am Samstag das Heimspiel gegen Vaduz. Nach der ersten Halbzeit steht es 0:0, wieder haben Maierhofer und Tasar enttäuscht. Der Österreicher verschiesst in der 10. Minute einen von ihm selber rausgeholten Penalty, zieht in den restlichen Aktionen gegen Sonderbewacher Puljic den Kürzeren und bleibt beim Wiederanpfiff draussen.

Rahmen hört auf sein Bauchgefühl

Für ihn kommt Misic. Und Tasar? Kein Torschuss, keine Vorlage: Auch seine frühe Auswechslung hätte jeder verstanden. Doch Fussball ist nicht nur Entscheiden nach Fakten, Fussball ist genauso Psychologie und Fingerspitzengefühl.

Patrick Rahmen hört in der Pause auf sein Bauchgefühl: «Etwas sagte mir, dass es noch der Abend von Varol würde. Deshalb liess ich ihn dieses Mal im Spiel, schickte ihn aber vom rechten Flügel ins Sturmzentrum.»

Rahmens Eingriffe zur Pause entpuppen sich rasch als siegbringend. Natürlich profitiert Aarau in der zweiten Halbzeit vom ultrastrengen Platzverweis in der 50. Minute gegen Milan Gajic, mit dem Schiedsrichter Luca Piccolo den Liechtensteinern das Herz rausreisst.

Überragende halbe Stunde

Doch so wie Aarau in der Folge muss eine Mannschaft den nummerischen Vorteil erst einmal nutzen. Tempo, Risiko, Passgenauigkeit, Torhunger – alles in der ersten Halbzeit Vermisste ist nun da.

Und dann bricht die halbe Stunde des Varol Tasar an: In der 64. Minute übernimmt er den genialen Steilpass von Markus Neumayr und schiebt ein zum 1:0. In der 81. Minute, lanciert vom eingewechselten und ebenfalls guten Goran Karanovic, trifft Tasar halbhoch in die nahe Ecke zum 2:0. Auch das 3:0 in der 93. Minute hätte er erzielen können, doch mit einem Pass auf Karanovic bedankt er sich bei diesem für den Assist beim 2:0.