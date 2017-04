Der blutleere Auftritt ärgert Schällibaum masslos. Was zu einem Tabubruch führt. Er, der die Spieler stets in Schutz genommen hat, stellt sie nach dem Derby-Debakel an den Pranger. «Ich übernehme auch für diese Niederlage Verantwortung, aber genau das Gleiche verlange ich jetzt von meinen Spielern. Wer keinen Stolz hat, ist fehl am Platz. Am Spielfeldrand fühle ich mich wie in Handschellen, machtlos. Ich werde mir einige Spieler zur Brust nehmen, vor allem diejenigen, deren Verträge nicht auslaufen.»