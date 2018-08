0:2 gegen Servette, 1:3 gegen Winterthur und 0:2 gegen Kriens: Der Start in die Saison 2018/19 ist dem FC Aarau missglückt. Weil die Schiessbude FC Chiasso im Vergleich zu Aarau das noch schlechtere Torverhältnis aufweist (2:11), ist die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen auf Rang 9 klassiert. Nach den drei FCA-Pleiten gibt es drei Erkenntnisse.

Erkenntnis Nummer eins – der Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit. Der FC Aarau überzeugte in den Startphasen der bisherigen drei Spielen mit Tempofussball, kam zu Topchancen, schoss aber keine Tore. Pikant: Der Leistungsabfall der Mannschaft Mitte der zweiten Halbzeit und vor allem gegen Ende der Partie! Dem FC Aarau geht im Verlauf eines Spiels buchstäblich die Puste aus. Über die Gründe kann man nur spekulieren: Entweder fehlt es den Spielern an der nötigen Physis oder sie sind mental nicht stark genug. Es ist offensichtlich: Ist der FC Aarau in Rückstand, bricht das Team auseinander.

1 / 19 Vollbild

Erkenntnis Nummer zwei – der Trainer muss böser werden. Gefordert sind nicht nur die Spieler, gefordert ist auch der Trainerstab. Patrick Rahmen und sein Assistent Marco Walker müssen in dieser Woche Zeichen setzen und die Schrauben anziehen. Einige FCA-Spieler liessen es gegen Kriens an Kampfgeist, Willensstärke, Leidenschaft und vor allem an Disziplin vermissen. Klar also: Statt Zuckerbrot ist Peitsche angesagt.