Es war einer der wenigen Lichtblicke beim Aarauer Cup-Minisieg in Amriswil (2:1 n.V.): Das 1:0 in der 20. Minute durch Mickael Almeida. Vorbereitet hatte den Treffer Marco Schneuwly mit einer genauen Flanke auf den Fuss des Sturmpartners. Immerhin ein Assist - auch wenn Schneuwly in erster Linie fürs Toreschiessen geholt wurde, in allen fünf bisherigen Pflichtspielen aber erfolglos blieb. Doch die Hoffnung, dass mit diesem kleinen persönlichen Erfolgserlebnis die Bremsen beim Fribourger gelöst sind, zerplatzt wie eine Seifenblase.

Kurz nach dem 1:0 wird Schneuwly von einem Amriswiler brutal gefoult. Der 33-Jährige versucht nach dem Tritt auf den linken Fuss zwar, weiterzuspielen, doch die Schmerzen sind zu gross: In der Pause bleibt er in der Kabine. Schon da hat FCA-Trainer Patrick Rahmen die Befürchtung, dass sein wichtigster Stürmer lange ausfallen wird. Am Dienstag die bittere Gewissheit: Syndesmosebandriss im linken Knöchel. Ausfalldauer? Offiziell zwei bis drei Monate. Anders formuliert: Die Chancen, dass Schneuwly in diesem Kalenderjahr nochmals ein Match bestreiten wird, sind klein.

Ersatz muss her Der Ausfall des Sturmführers zwingt FCA-Sportchef Sandro Burki dazu, so schnell wie möglich Ersatz zu verpflichten. Polemisch kann man jetzt fragen: "Für was? Der Ausfall eines in fünf Spielen torlosen Stürmers ist doch kein Verlust!" Antwort: Schneuwly ist der einzige erfahrene Stürmer im Kader. Schneuwly hat in fünf Spielen zwei brauchbare Vorlagen bekommen, mehr nicht, er leidet also auch unter der miserablen Passqualität der Teamkollegen. Weiter: Mit Schneuwly bricht ein Teil der routinierten Mittel-Achse weg, die jede ambitionierte Mannschaft braucht. Und mit Ausnahme von Mickael Almeida (2 Saisontore) hat sich bislang kein Offensivspieler aufgedrängt, Schneuwlys Platz zu erben. Doch Almeida ist erst 19-jährig und schwankend in seinen Leistungen. Damit, ihn zum Stürmer Nummer 1 zu machen, wäre niemandem gedient. Am naheliegendsten wäre ein Vertrag für Goran Karanovic. Der Wohler ist nach drei Jahren in Frankreich vereinslos und trainiert seit zwei Monaten beim FCA mit. Gäbe es nur die sportliche Sicht, hätten Rahmen und Burki den 30-Jährigen längst verpflichtet. Doch bei jedem Transfer entscheidet die finanzielle Komponente mit - und diesbezüglich liegen Karanovic und der FC Aarau trotz Entgegenkommens beider Parteien meilenweit auseinander.