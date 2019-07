Erkenntnis 1: Maierhofer hilft Bub beim Sackgeld-Aufbessern

Für die Spieler des FC Winterthur ist Stefan Maierhofer ein rotes Tuch. Wir erinnern uns: Am 29. Spieltag der vergangenen Saison (2:2) rächte sich Winti-Verteidiger Granit Lekaj mit einem Ellbogenschlag in den Nacken am Österreicher für dessen Provokationen. Nur der Schiedsrichter sah die Attacke nicht und liess Lekaj davonkommen. In der Pause der emotionalen Partie schimpfte der verletzte Winterthur-Captain und Ex-Aarauer Davide Callà auf der Tribüne gegen Maierhofer - was der aufführe, habe nichts mit Fussball zu tun. Die exakte Wortwahl Callàs geben wir hier zu dessen Schutz nicht wieder.

Entsprechend gespannt war man auf das Wiedersehen zwischen den Winti-Profis und Maierhofer beim Auftaktspiel der neuen Saison. Doch dazu kam es nicht: Aarau-Trainer Patrick Rahmen liess den "Major" während der ganzen Partie auf der Ersatzbank und beim Einlaufen schmoren. Einem Spieler mit dem Selbstverständnis des Österreichers dürfte dies alles andere als gefallen haben. Doch Maierhofer ist ein Profi und sammelte als Teamsenior nach dem Abpfiff die um das Spielfeld verteilten Trinkflaschen ein. Vor der Gegentribüne im Stadion Schützenwiese traf er auf einen Balljungen, der dabei war, einen Haufen Mehrweg-Becher ineinanderzutürmen. Mit dem Ziel, mit dem Retourgeld das eigene Sparschwein zu füttern. Als der Becherturm zu wanken begann, kam Maierhofer dazu und stülpte die restlichen Becher oben rein - unter dem Jubel der heimischen Fans auf der Tribüne, bei denen Maierhofer mit dieser Aktion viele Sympathiepunkte gesammelt haben dürfte und die ihn im Gegensatz zu den Winterthur-Spielern nun sogar ein bisschen mögen.