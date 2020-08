Nach acht Jahren beim TV Endingen: Nemanja Sudzums Abgang durch die Hintertür

Ursprünglich hätte Nemo, wie er von seinem Umfeld genannt wird, gerne noch eine Saison angehängt: «Ich war fit und habe mich in letzter Zeit nicht mit Verletzungen herumplagen müssen – aber dann kam Corona», sagt er. In seinem Alter sei ein Wiederaufbau nach monatelanger Trainingspause schwierig. «Das hätte keinen Sinn mehr gemacht», sagt Sudzum.

«Nemo, der so richtig ins Berufsleben eingestiegen ist, kann das neben dem Job gar nicht mehr stemmen. Also haben wir uns schweren Herzens für diesen Schritt entschieden», sagt Villiger.

Daneben ist der zweifache Familienvater auch noch als Nachwuchstrainer in der HSG Aargau Ost tätig. Für Frau und Kinder blieb da nicht viel Zeit. «Nun geniesst die Familie erst einmal Priorität. Sie mussten in den vergangenen Jahren immer wieder hinten anstehen», sagt Sudzum.

«Nemo» und der TV Endingen – das passte. Während acht Saisons lief der sympathische Serbe im Trikot der Surbtaler auf. Er erlebte den Cupfinal 2017 (26:35 gegen Wacker Thun), zwei Aufstiege in die NLA ( 2017 und 2019 ), einen Abstieg in die NLB ( 2018 ) und den Ligaerhalt im vergangenen Frühling hautnah mit. 210 Pflichtspiele hat er in dieser Zeit für den TVE bestritten und dabei insgesamt 862 Treffer erzielt.

«Ich habe beim TV Endingen die beste Zeit meiner Karriere erlebt», sagt Sudzum, der sich über die Jahre vom unbekannten aber routinierten Legionär zu einem der unbestrittenen Leader im Team entwickelt hat.

Offizielle Verabschiedung erfolgt am Aargauer Cup

Sudzum wird von seinem langjährigen Arbeitgeber am Aargauer Cup (21. und 22. August) gebührend verabschiedet. «Weil das durch den vorzeitigen Saisonabbruch im vergangenen Frühling verunmöglicht worden ist, holen wir das nun bei der Premiere des Saisonvorbereitungsturniers mit den vier stärksten Aargauer Vereinen nach», sagt TVE-Geschäftsführer Villiger.

Der leise Abgang durch die Hintertür war nur eine aus der Not geborene Zwischenlösung. In zwei Wochen darf sich Sudzum, der mit seiner Frau und den beiden Kindern in Nussbaumen wohnt, in der GoEasy-Arena von den Fans verabschieden.

Ob er sich in diesem Moment auch definitiv vom aktiven Handballsport verabschiedet, ist noch offen: «Im Spitzensport wird es wohl eher schwierig. Aber wer weiss, vielleicht kommt ja irgendwann noch einmal ein interessantes Angebot», sagt Sudzum und lacht – so ganz abgeschlossen scheint das Kapitel Spieler noch nicht zu sein.