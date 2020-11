Nach 35 Jahren und über 1000 Partien: Othmarsingens Trainer übergibt an ehemaligen Lenzburg-Coach

Nun erhält er einen Vertrag bis Ende Saison mit Option auf eine weitere Spielzeit: «Ich kenne Emilio schon seit über 20 Jahren und habe vollstes Vertrauen in ihn. Zudem kennt er jeden Spieler bei uns, er war bereits 2015 als Offensiv-Trainer hier engagiert und wohnt auch in der Nähe. Ausserdem weiss ich, dass die Mannschaft Qualität hat, mit der er arbeiten kann», sagt Dünki.

Nun soll es Emilio Munera richten. Der 49-jährige Trainer coachte in der vergangenen Saison den FC Lenzburg an die Spitze der Liga, verlängerte allerdings nach dem Abbruch der Saison seinen Vertrag überraschenderweise nicht.

Die Installation von Munera ist nicht die einzige Veränderung beim FC Othmarsingen: Während die beiden Assistenztrainer Michael Hermann und Reto Setz erhalten bleiben, stösst als Konditionstrainer neu auch Patrik Strebel an der Seite von Munera zum Team. «Wir haben zwar als Dorfklub ein sehr limitiertes Budget, aber wir werden möglicherweise noch Mutationen im Kader vornehmen», betont Dünki.

Ligaerhalt ist das Ziel

Nach fast einem Jahr Pause darf Emilio Munera also endlich wieder ran an den Speck: «Ich freue mich in erster Linie, dass ich wieder an der Seitenlinie stehen kann. Ich hab mir in der Hinrunde viele Spiele angesehen und kenne die Mannschaft», erklärt der Coach.